Legisladores y líderes mundiales reaccionan a protestas en el Capitolio de EE.UU.

LOS ÁNGELES - Mientras salían las imágenes del asalto por parte de seguidores del presidente Donald Trump al Capitolio en Washington, decenas de legisladores estadounidenses y líderes mundiales reaccionaron a los hechos.

Vicepresidente Mike Pence:

La violencia y la destrucción que tiene lugar en el Capitolio de EE.UU. debe parar y debe parar ahora. Cualquiera que esté involucrado debe respetar a los oficiales de la ley y abandonar el edificio inmediatamente.

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

Gobernador de California, Gavin Newsom:

La protesta pacífica es un mecanismo importante de nuestra democracia, pero lo que estamos presenciando en el edificio del Capitolio de nuestra nación es censurable y un ataque directo a nuestra democracia e instituciones democráticas.

Peaceful protest is an important mechanism of our democracy but what we are witnessing in our nation's Capitol building is reprehensible and an outright assault to our democracy and Democratic institutions. pic.twitter.com/ru7RAOYoVX — Office of the Governor of California (@CAgovernor) January 6, 2021

Senador por el estado de Texas Ted Cruz:

La violencia es siempre inaceptable. Incluso cuando las pasiones son fuertes. Cualquier persona involucrada en la violencia, especialmente contra las fuerzas del orden, debe ser enjuiciada. Dios bendiga a la policía del Capitolio y a los honorables hombres y mujeres de las fuerzas de la ley que muestran gran valor manteniéndonos a todos a salvo.

Violence is always unacceptable. Even when passions run high.



Anyone engaged in violence—especially against law enforcement—should be fully prosecuted.



God bless the Capitol Police and the honorable men & women of law enforcement who show great courage keeping all of us safe. — Ted Cruz (@tedcruz) January 6, 2021

Senadora republicana por el estado de Tennessee Marsha Blackburn:

Estas acciones en el Capitolio de EE.UU. por parte de los manifestantes son realmente despreciables e inaceptables. Estas protestas nos prohíben cumplir con nuestro deber constitucional. Las condeno en los términos más fuertes posibles. Somos una nación de leyes.

These actions at the US Capitol by protestors are truly despicable and unacceptable. While I am safe and sheltering in place, these protests are prohibiting us from doing our constitutional duty. I condemn them in the strongest possible terms. We are a nation of laws. — Sen. Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) January 6, 2021

Presidente de Colombia, Iván Duque:

Colombia tiene plena confianza en la solidez de las instituciones de los Estados Unidos de América, así como en los valores del respeto por la democracia y el imperio de la ley compartidos por nuestros países desde el inicio de nuestra vida republicana. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 6, 2021

Presidente de Argentina, Alberto Fernández:

Manifestamos nuestro repudio a los graves hechos de violencia y el atropello al Congreso ocurridos hoy en Washington DC. Confiamos en que habrá una transición pacífica que respete la voluntad popular y expresamos nuestro más firme respaldo al Presidente electo @JoeBiden. pic.twitter.com/HRbBxsOl9z — Alberto Fernández (@alferdez) January 6, 2021

Primer ministro del Reino Unido Boris Johnson:

Escenas vergonzosas en el Congreso estadounidense. EE.UU. defiende la democracia en todo el mundo y ahora es vital que haya una transferencia de poder pacífica y ordenada".

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

Primer ministro de Canadá, Justin Trudeau:

Los canadienses están profundamente perturbados y tristes por el ataque a la democracia en Estados Unidos, nuestro aliado y vecino más cercano. La violencia nunca logrará anular la voluntad del pueblo. La democracia en EE.UU. debe ser mantenida - y lo será.

Canadians are deeply disturbed and saddened by the attack on democracy in the United States, our closest ally and neighbour. Violence will never succeed in overruling the will of the people. Democracy in the US must be upheld - and it will be. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 6, 2021

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división para América de Human Rights Watch:

A punta de mentiras, Trump exhortó a estos vandalos a usar la fuerza para evitar la certificación de la victoria electoral de Biden.



Estamos ante un gravísimo ataque a la democracia en EEUU. https://t.co/mgfobLDKC7 pic.twitter.com/y6igFtOPZD — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) January 6, 2021

Ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza:

#COMUNICADO| Venezuela expresa su preocupación por los hechos de violencia que se están llevando a cabo en la ciudad de Washington, EEUU; condena la polarización política y aspira que el pueblo estadounidense pueda abrirse un nuevo camino hacia la estabilidad y la justicia social pic.twitter.com/krqqFVV866 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 6, 2021

Ministro de Exteriores alemán Heiko Maas:

Los enemigos de la democracia estarán encantados con estas increíbles imágenes #WashingtonDC. Las palabras de los insurgentes se convierten en actos violentos - en los escalones del Reichstag, y ahora en el #Capitolio. El desdén por las instituciones democráticas es devastador.