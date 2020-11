La elección presidencial 2020 está estresando a los estadounidenses

Aquí hay algo en lo que los demócratas y los republicanos pueden estar de acuerdo: están estresados. Muchísmo. Y las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 tienen la culpa.

"Si las noticias (electorales) continúan, para mí, simplemente escucharlas, es irritante y me causa ansiedad, de modo que me pongo nerviosa y no puedo quedarme dormida", dice Betty Mattimore, una profesional de servicios financieros de Virginia que apoya al presidente Donald Trump.

"Niveles muy altos de ansiedad, no dormir bien ... Estoy extremadamente estresada", dice Julie, una abogada de Maryland que apoya al ex vicepresidente Joe Biden. "Estoy tan estresada que ni siquiera puedo hablar de ello, pensar en ello o leer sobre ello".

Julie le pidió a la VOA que no usara su apellido por razones de privacidad.

La mayoría de los adultos estadounidenses pueden identificarse con Mattimore y Julie, según un informe reciente de la Asociación Americana de Psicología que encuentra que el 68% de los adultos estadounidenses ven la elección presidencial como una fuente importante de estrés en su vida.

Es una preocupación bipartidista, con el 76% de los demócratas, el 67% de los republicanos y el 64% de los independientes sintiendo la tensión.

Además, el 77% de los adultos estadounidenses dicen que están preocupados por el futuro de la nación.

"Hay muchos factores estresantes compuestos que la gente está registrando en este momento y todos se verán influenciados, de una forma u otra, por el resultado de esta elección", dice el doctor Vaile Wright, psicólogo clínico y coautor del informe sobre el estrés electoral.

"Cosas como el acceso a la atención médica, el cambio climático, la pandemia, el malestar social, los tiroteos masivos, todas estas cosas tienen un impacto nacional realmente significativo", agrega Wright. "Y quien esté a cargo, identificará o no soluciones a estos factores estresantes a nivel nacional".

Partidarios del presidente Donald Trump muestran con sus manos el número cuatro, pidiendo un nuevo mandato para su candidato durante un evento electoral en Londonderry, New Hampshire, el domingo 25 de octubre de 2020.

La proporción de adultos negros que están estresados por las elecciones es significativamente más alta que durante las últimas elecciones presidenciales, pasando del 46% en 2016 al 71% este año. Y los adultos con enfermedades crónicas tienen más probabilidades que los que no la padecen de informar que la elección es una fuente de estrés.

A Julie, la partidaria de Biden, le preocupa cómo se las arreglará si Trump vuelve a ganar.

“Siento que las últimas elecciones fueron un gran golpe”, dice. “Y el país ha experimentado tanta confusión y pérdida desde entonces, pero todavía me siento traumatizada por ello. Y si eso vuelve a suceder, simplemente no. Honestamente, ni siquiera sé cómo voy a pasar otros cuatro años".

La incertidumbre es un gran factor de estrés.

“Estamos en una situación sin precedentes donde casi todo es incierto en este momento. Tenemos unas próximas elecciones en las que, ya sabes, tenemos niveles paralelos tanto de votación anticipada como de votación por correo, por lo que eso genera mucha incertidumbre ”, dice Wright.

Seguidores del exvicepresidente y candidato presidencial demócrata Joe Biden, asisten a un evento en Belle Isle Casino, en Detroit, Michigan, el sábado 31 de octubre de 2020.

El voto por correo, el fraude electoral y la integridad de las elecciones están en la mente de Brendan Mattimore, el esposo de Betty, también partidario de Trump.

“Estoy muy preocupado y muy estresado. … Siempre confío en el pueblo estadounidense para tomar decisiones y estas cosas generalmente funcionan, pero creo que hay algo en la balanza ”, dice Brendan, quien trabaja en presupuesto y finanzas. "Hay demasiado espacio para el fraude y está demasiado en juego en esta elección como para pensar que no hay personas u organizaciones que busquen aprovecharlo y manipular el proceso".

¿Y quién cree que estará detrás del fraude?

"Creo que va a estar más del lado demócrata", dice. “Puede haber algunos problemas en el lado republicano, pero no creo que vaya a ser demasiado frecuente”.

Pasar de la costa este más liberal al conservador estado del medio oeste de Indiana ha sido una experiencia reveladora para la partidaria de Biden, Adrienne LaBorwit.

“Ahora que vivo aquí, entiendo cómo fue elegido Trump. Mientras que, cuando vivía en (Washington) D.C., simplemente, no entendía, ¿cómo diablos atraería a alguien en este país?" dice LaBorwit, que trabaja en desarrollo empresarial. "Creo que están cansados de la vieja guardia ... que a Joe Biden no le hace ningún favor que haya estado en el Congreso [durante 36 años]".

Y con esa nueva percepción, surge más tensión.

"Ahora lo entiendo", dice LaBorwit. "Así que creo que el reconocimiento y la comprensión solo aumentan mi ansiedad".

Mientras tanto, Betty Mattimore, la partidaria de Trump, se concentra en lo que sucederá después de las elecciones.

“Realmente espero que el país pueda seguir adelante. Habiendo dicho eso, creo que, de cualquier manera ... habrá una especie de caos después de estas elecciones”, dice. “Siento que nunca hemos aceptado realmente al presidente Trump como presidente después de 2016. ¿Y si gana de nuevo? ¿Van a ser cuatro años más de procedimientos de acusación?"

“Solo quiero que los políticos gobiernen”, agrega. “Quiero que hagan lo que se supone que deben hacer por el país, por las familias. Estoy cansada de toda la política".