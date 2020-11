Joe Biden se proyecta como nuevo presidente de EE.UU.

El exvicepresidente demócrata Joe Biden se alzó el sábado con la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos al alcanzar 279 votos electorales, de 270 requeridos para llegar a la Casa Blanca, poniendo fin a un proceso de elecciones que mantuvo en vilo a la nación y al mundo.

Según el conteo de la Voz de América Biden obtuvo otros 6 votos electorales otorgados por el estado de Nevada, incrementando la ventaja sobre su rival, el actual presidente Donald Trump. El candidado demócrata, de 77 años, consiguió más temprano el sábado 20 votos electorales en el estado de Pensilvania. El resultado, que da a Trump 214 votos electorales, frustra su intención de alcanzar la reelección para un segundo período al mando de la nación.

Biden, un demócrata que sirvió 36 años en el Senado de Estados Unidos y ocho años como segundo al mando del expresidente Barack Obama, fue proyectado por las organizaciones de noticias para asumir la presidencia de Estados Unidos, tras haber derrotado al actual presidente republicano Donald Trump en una campaña controversial y luego de cuatro días de conteo de votos. Los resultados aún no se han certificado oficialmente y están sujetos a impugnaciones judiciales, pero se espera que se mantengan.

En su cuenta de Twitter, Biden se dirigió a los estadounidenses: "Estados Unidos, me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que hayan votado por mí o no. Honraré la fe que ustedes han puesto en mí".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8