Estudiantes extranjeros esperan estabilidad de visas tras elecciones en EE.UU.

Los estudiantes internacionales en Estados Unidos cuyos estudios y estatus migratorio han sufrido cambios durante la administración del presidente Donald Trump dicen que esperan que sus estancias se estabilicen con el presidente electo Joe Biden.

"Creo que ... los estudiantes internacionales se sentirían más seguros aquí en EE. UU. Mientras cursan sus estudios", dijo el ucraniano Roman Ivasiy, estudiante de la Universidad Estatal de Georgia. "Especialmente durante la crisis de COVID, cuando la mayoría de los programas cambiaron al formato en línea".

La pandemia de COVID ha cerrado los campus universitarios en todo Estados Unidos desde marzo, dejando a los estudiantes extranjeros en el limbo y en peligro de perder su estatus de visa de estudiante.

"Tengo la esperanza de que viajar sea más conveniente, con menos obstáculos que superar, un proceso más ágil que no desaliente la solicitud de visa, especialmente después de la graduación", dijo Jehan Ayesha-Wirasto de Malasia.

La administración Trump amenazó con limitar el programa de Capacitación Práctica Opcional, o OPT, que permitía a los estudiantes extranjeros una visa extendida permanecer en los Estados Unidos hasta tres años después de la graduación. Es popular entre los estudiantes de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que desean permanecer en los EE. UU. después del programa OPT con visas de trabajo H-1B.

ARCHIVO - Una estudiante de la Universidad Wisconsin-Madison, mueve sus pertenencias del dormitorio donde residía, ante una orden de las autoridades de la escuela por un brote de coronavirus en Madison.

“Después de las elecciones estadounidenses ha sido extremadamente estresante”, dijo Mariana C., una estudiante internacional brasileña de la Universidad de Cornell, quien dijo que temía represalias por revelar su nombre completo. "Es realmente descorazonador no poder participar en una decisión que inevitablemente me afectará como alguien que pasa la mayor parte del año en Estados Unidos".

Los estudiantes internacionales enfrentaron múltiples cambios en las reglas de visa de estudiante este año bajo la administración Trump, lo que dejó a millones de personas sin saber si podrían continuar sus estudios sin interrupciones.

En septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional propuso una nueva regla que limita las visas de estudiantes F o J a un período fijo de cuatro años, a pesar de que muchos programas de estudio duran más que eso.

La regla limitaría las visas de estudiantes a un período fijo de dos años si los estudiantes fueran de un país con una tasa de permanencia superior al 10% o en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo del Departamento de Estado de EE. UU.

En agosto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció una regla que obligaría a los estudiantes internacionales inscritos en cursos solo en línea en universidades y colegios de EE. UU. a estar en el campus durante una pandemia o correr el riesgo de deportación. La regla fue derogada una semana después, luego de una fuerte reacción de universidades y estudiantes.

Trump también emitió una orden ejecutiva en mayo que prohíbe a los estudiantes graduados chinos ingresar al país, diciendo que adquieren ilegalmente propiedad intelectual de Estados Unidos.

"Los múltiples intentos de Trump de limitar los derechos de los estudiantes internacionales fueron estresantes", dijo Anna Shchetinina, estudiante rusa de la Universidad de Minnesota. "Sin embargo, me doy cuenta de que durante la era de Biden, las relaciones entre Rusia y EE. UU. podrían complicarse aún más" debido a la tensión entre los dos países.

“Nosotros, como (becarios)Fulbrights, tenemos un privilegio, ya que estamos patrocinados directamente por el Departamento de Estado”, dijo José A. Almodóvar, de 28 años, estudiante dominicano que estudia en la Universidad Estatal de Washington en Pullman, Washington. "Pero muchos estudiantes internacionales no lo están, y viven con el temor de que en algún momento sus privilegios de visa sean cancelados bajo la presidencia de Trump sin ningún motivo".

“Solo se otorgaron concesiones a estudiantes internacionales este semestre debido a un impulso de las grandes universidades para permitir la flexibilidad debido a las circunstancias atenuantes y la incertidumbre creada por la pandemia”, dijo Mariana C.

"Me temo que si Trump [es] reelegido, este mismo impulso de las universidades no será suficiente para mantener al gobierno flexible hacia las necesidades de la comunidad estudiantil internacional", agregó antes de que Biden fuera proyectado como presidente electo.

"Todo lo que siento como estudiante internacional en este momento es alivio", tuiteó Payel Paul, un estudiante graduado de biología en la Universidad de Indiana en Bloomington. “Ojalá pueda continuar con el resto de mi doctorado. en paz, sin el estrés y el miedo a la incertidumbre colgando sobre mi cabeza. Siempre estaré inmensamente agradecido con la facultad de IUBiology por apoyarnos siempre”.