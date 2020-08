Trump dice que aceptará la nominación a la presidencia desde Gettysburg o la Casa Blanca

WASHINGTON DC - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que planea dar su discurso de aceptación de la candidatura republicana a las elecciones de noviembre desde la Casa Blanca o desde Gettysburg, en el estado de Pennsylvania.

"Hemos reducido [las opciones para] el Discurso de Aceptación de la Nominación Presidencial, que se pronunciará la última noche de la Convención (jueves) a dos sitios, el Gran Campo de Batalla de Gettysburg, Pennsylvania y la Casa Blanca, Washington D.C. ¡Anunciaremos la decisión pronto!", escribió Trump en Twitter.

Normalmente, los políticos dan su discurso de aceptación frente a cientos de seguidores y miembros del partido en la convención para la nominación del candidato. Este año, debido a la pandemia del coronavirus, el grueso de la asamblea del partido republicano, que se iba a llevar a cabo en Jacksonville, Florida, fue cancelada como tal. La mayor parte de los eventos serán online, aunque los líderes del partido se reunirán en Charlotte, Carolina del Norte.

En Gettysburg se disputó una batalla crucial en la Guerra de Secesión, puesto que acabó con el avance de la Confederación, un grupo de estados del sur que luchaban por mantener la esclavitud. El presidente Abraham Lincoln, quien lideró la batalla contra la Confederación, dio uno de sus discursos más trascendentales en dicho campo de batalla.

El presidente Trump celebró un mitin de campaña en Gettysburg, en el 2016, cuando era candidato a la presidencia y varios presidentes también han hablado en la ciudad, pero nunca un político ha aceptado allí la candidatura de su partido.

Trump sugiere pronunciar discurso de aceptación republicana desde la Casa Blanca Trump citó los costos de seguridad de trasladarse para un discurso en una sede de convención. Las leyes, no obstante, prohíben el uso de propiedades públicas con fines puramente políticos.

La semana pasada, Trump levantó críticas al decir que pensaba pronunciar su discurso en la Casa Blanca, lo que suscitó un debate sobre la legalidad de tal acto.

Las leyes federales establecen que no se pueden emplear recursos, infraestructuras ni mano de obra del gobierno para fines puramente políticos. Si bien esta norma no se aplica directamente ni al presidente ni al vicepresidente, sí que afecta a todas aquellas partes de la Casa Blanca cuya función no es exclusivamente privada.

Una convención atípica

La pandemia del coronavirus ha complicado la celebración de las convenciones demócrata y republicana en un año de elecciones presidenciales.

Trump había dividido en dos la Convención Nacional Republicana para poder pronunciar su discurso de aceptación en una sede presencia de público en Jacksonville, Florida, puesto que las restricciones por la pandemia impedían un acto de ese tipo en Charlotte, Carolina del Norte, sede original del evento que tendrá lugar entre el 24 y el 27 de agosto.

Sin embargo, un abultado repunte de nuevos casos de coronavirus en Florida dio al traste con los planes y el presidente canceló la convención en Jacksonville, alegando razones de seguridad sanitaria.

Trump adelantó entonces que una convención de una noche se celebraría en Charlotte de manera virtual y que algunos discursos en vivo se transmitirían desde diferentes lugares.

Los demócratas celebrarán su convención nacional de una manera totalmente virtual, del 17 al 20 de agosto, desde Milwaukee, Wisconsin.