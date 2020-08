EE.UU.: Funcionario de Seguridad Nacional dice que no puede enviar fuerzas del orden a sitios de votación

El director interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, dijo este domingo que su agencia no tiene la autoridad para enviar personal a proteger los colegios electorales en las elecciones de noviembre.

El presidente Donald Trump ha sugerido que funcionarios federales podrían cuidar las urnas para prevenir un fraude electoral.

"Eso no es lo que hacemos en el Departamento de Seguridad Nacional”, dijo Wolf en una entrevista en el programa State of the Union de la cadena CNN.

“Tenemos actividades específicas autorizadas por el Congreso, pero esa no es una de ellas”, explicó.

El jueves, Trump dijo a la cadena Fox News que agentes del orden, como alguaciles y fiscales federales, podrían ser asignados a las estaciones de votación de todo el país para evitar fraudes.

Visite un especial completo sobre las elecciones 2020 en EE.UU.

Republicanos se alistan para su semana de convención tras el cierre de la demócrata Los cuatro días de eventos atípicos de la Convención Nacional Demócrata culminaron con un espectáculo de fuegos pirotécnicos en Wilmington, Delaware. El lunes comienza la Convención Republicana, en la que los conservadores tendrán ocasión de responder a las acusasiones vertidas esta semana contra el presidente Donald trump y su administración.

Los grupos defensores de las libertades civiles han dicho que enviar policías a los colegios electorales podría ser percibido como una intimidación a los votantes, algo prohibido por las leyes federales y estatales.

Algunos estados incluso prohíben la presencia de policías en los sitios de votación.

Wolf dijo también este domingo que no hay indicios de que países como Rusia y China estén planeando falsificar boletas de votación para influir en las elecciones, otra denuncia del presidente Trump.

"No tenemos información de inteligencia sobre ataques específicos a la infraestructura electoral, que es en realidad una tarea del departamento”, dijo Wolf.

Wolf dijo que su departamento está enfocado en amenazas cibernéticas, como campañas de otras naciones para propagar información falsa por internet y las redes sociales.

“Sabemos sobre las campañas de desinformación y que China, Rusia e Irán lo hacen de formas ligeramente diferentes”, señaló.

"Estamos trabajando con otros elementos del gobierno federal para abordar esas (amenazas). Queremos asegurarnos de que al final del día los votantes estadounidenses estén decidiendo las elecciones”, dijo Wolf.