Coalición sindical obrero-ambientalista respalda a Biden

La coalición de sindicatos obreros y grupos ambientalistas de Estados Unidos BlueGreen Alliance dio su apoyo el miércoles al demócrata Joe Biden para presidente, alegando que ha ofrecido planes concretos para hacer frente al cambio climático y a los estragos de la pandemia del coronavirus.

Es la primera vez que el grupo respalda a un candidato para un puesto de gobierno en sus 14 años de historia.

Jason Walsh, el director de la alianza, quien trabajó en la administración del presidente demócrata Barack Obama, dijo que la coalición apoya a Biden porque el presidente Donald Trump ha sido el mandatario “más antiobrero y antiambientalista de nuestras vidas”.

La Casa Blanca no había respondido hasta el momento a una solicitud de comentario, pero el gobierno afirma que ayudó a los trabajadores impulsando la economía antes de la pandemia y que lo hará de nuevo.

Trump, quien no tiene un plan sobre el clima en el sitio web de su campaña, afirma que el país necesita agua y aire limpios.

Walsh dijo que Biden reconoce que los estadounidenses pueden tener a la vez buenos trabajos y un medio ambiente limpio y ha propuesto gastos de 2 billones de dólares para alcanzar un 100% de electricidad limpia para 2035.

Los miembros de BlueGreen incluyen a los sindicatos United Steelworkers (acero), Utility Workers Union of America (energía), United Association of Plumbers and Pipefitters (plomeros), y otros cuatro gremios. Todos habían apoyado previamente a Biden.

Los integrantes ambientales son el Sierra Club, League of Conservation Voters y la National Wildlife Federation.

No todos los sindicatos respaldan abandonar los combustibles fósiles.

El mes pasado, estudios comisionados por los Sindicatos de Comercio de América del Norte reflejaron que los proyectos de petróleo y gas natural ofrecen empleos bien pagados y superan en oportunidades a los de energía renovable como eólica y solar.

Biden dijo en un comunicado que si gana las elecciones del 3 de noviembre unirá a los líderes obreros y climáticos para “restaurar el liderazgo global de Estados Unidos propulsando la economía con energía limpia”.