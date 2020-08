Exlegisladores republicanos anuncian su respaldo al demócrata Joe Biden

Al iniciarse el lunes la Convención Nacional Republicana, el exsenador de Arizona Jeff Flake, junto a más de dos docenas de exmiembros del Congreso republicanos, dio su respaldo al candidato presidencial demócrata, Joe Biden.

La campaña de Biden anunció que los exlegisladores se unieron a su nuevo programa llamado 'Republicanos por Biden', también lanzado el lunes, parte de una campaña que busca involucrar a los republicanos que están considerando votar por Biden.

Varios de esos en la lista de la campaña de Biden ya habían anunciado su respaldo por el exvicepresidente, incluyendo al exrepresentante por Pensilvania, Charlie Dent, y los exsenadores Gordon Humphrey y John Warner, de New Hampshire y Virginia, respectivamente.

El caso más notable fue el de Jeff Flake, quien tuvo encontronazos con el presidente Donald Trump durante su período en el Senado y desde entonces ha generado titulares por su pública oposición al presidente.

En un artículo de opinión en The Washington Post, Flake promovió la idea de que los republicanos no respaldaran un segundo mandato de Trump, escribiendo que el presidente “ha demostrado ser manifiestamente no merecedor del más alto cargo público”.

Flake hizo declaraciones respaldando a Biden el lunes, diciendo que los votantes necesitan elegir a alguien “que detenga el caos y revierta el daño”.

El anuncio de republicanos apoyando a Biden fue la más reciente movida en la estrategia de Biden para atraer a votantes moderados y conservadores, al exhibir a republicanos notables entre sus partidarios.

El Partido Republicano nomina a Trump y a Pence como candidatos a la presidencia de EE.UU. La Convención Nacional Republicana se celebrará desde este lunes hasta el jueves desde Charlotte, Carolina del Norte.

Entre los republicanos que hablaron en la Convención Nacional Demócrata la semana pasada estuvieron los exgobernadores John Kasich y Christine Todd Whitman, de Ohio y Nueva Jersey, respectivamente, el ex secretario de Estado, Colin Powell, y la excongresista de Nueva York, Susan Molinari.

En una declaración a la cadena televisiva Fox News, la campaña de Trump desestimó el anuncio del lunes sobre los 'Republicanos por Biden'.

“Joe Biden ha sido un fracaso en el pantano de Washington por medio siglo, por lo que a nadie debería sorprender cuando las criaturas del pantano se aglomeran para proteger a uno de los suyos”, dijo el director de Comunicaciones de la campaña de Trump, Tim Murtaugh.

“El presidente Trump tiene un apoyo sin precedentes, más del 95%, entre los verdaderos votantes republicanos y también está haciendo importantes avances entre los demócratas “duros” de Biden, como los afroamericanos, latinos y miembros de sindicatos. El récord de triunfos del presidente Trump para todos los estadounidenses lo llevará a la victoria en noviembre”.

La campaña de Trump prevé incluir a algunos de sus conversos durante la Convención Nacional Republicana, incluyendo al congresista de Nueva Jersey, Jeff Van Drew, quien dijo el año pasado que se estaba cambiando al Partido Republicano. Trump está programado para aparecer durante cada noche de la convención.