Milwaukee se quedó esperando inyección económica de la Convención Demócrata

MILWAUKEE, WISCONSIN - La Convención Demócrata está en su apogeo. Pero la ciudad de Milwaukee, que esperaba generar unos 200 millones de dólares, está como si nada estuviera ocurriendo, ya que la Convención Nacional Demócrata terminó realizándose de forma virtual.

Las convenciones nacionales, donde los partidos Republicano y Demócrata anuncian la nominación de sus candidatos presidenciales y elaboran sus plataformas de gobierno, son siempre una inyección de millones de dólares para las ciudades que sirven de anfitrionas.

Pero debido a la pandemia del COVID-19, tanto la convención demócrata como la republicana se están realizando de forma virtual. No han llegado los autobuses llenos de delegados de todo el país, no han aparecido invitados especiales, no han aterrizado centenares de periodistas nacionales e internacionales.

En lugar de dar la bienvenida a los invitados en sus autobuses turísticos o llevar a los delegados de la convención a los restaurantes, Theresa Nemetz, dueña de Milwaukee Food and City Tours, está tratando desesperadamente de mantener a sus conductores, guías, empleados, y su negocio, a flote, entregando productos hechos en Wisconsin.

“2020 sería el año de Milwaukee y estábamos entusiasmados con el mejor año financiero que íbamos a tener”, explicó Nemetz a la Voz de América.

Las grandes esperanzas se las llevó la pandemia.

“A medida que aumentó el número de casos de COVID-19 en Estados Unidos, se retrasó la convención, luego se decidió que fuera virtual, y finalmente, a principios de agosto, el exvicepresidente Joe Biden anunció que no viajaría a Milwaukee para aceptar la nominación de su partido como presidente”, explicó Tom Barrett, alcalde de Milwaukee.

No obstante, Barrett dice que por muy decepcionante que sea la situación, su obligación es enfocarse en ayudar a los ciudadanos a superar el impacto de la pandemia.

“A pesar de lo decepcionado que estoy de que no podamos presumir de la ciudad, nuestras prioridades deben ser ayudar a las personas a poner sus vidas en orden. Y eso significa trabajar para superar la crisis de COVID-19”, dijo Barrett.

Desde ahora, sin embargo, albergan la esperanza de poder ser anfitriones de alguna de las convenciones que vendrán en otros cuatro años.

“Hay una gran esperanza de que podamos traer una convención política aquí el próximo ciclo", dijo a la VOA Claire Koenig, gerente de comunicaciones de Visit Milwaukee, una entidad de promoción del turismo a la ciudad.

Milwaukee no es la única ciudad que dejó de percibir inyecciones económicas debido a la pandemia. Charlotte, en Carolina del Norte, y Jacksonville, en Florida, serían sede de la Convención Nacional Republicana, la cual también fue cancelada y se realizará virtualmente.