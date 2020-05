Mercados reaccionan a anunciada conferencia de prensa de Trump sobre China

Los mercados mundiales de acciones se comportan nerviosamente el viernes después de que el presidente Donald Trump dijo el día antes que celebraría una conferencia de prensa sobre China, pero no ofreció detalles.

Los principales índices bursátiles de referencia en Asia y Europa cayeron casi un 1%. Los futuros de acciones de EE.UU. cayeron aproximadamente la mitad cantidad luego de un cierre más bajo de Wall Street el jueves.

El presidente Trump dijo a los periodistas el jueves que no está contento con China, diciendo que cree que podría haber detenido el coronavirus.

“No estamos contentos con China. No estamos contentos con toda la situación porque creemos que pudo haberse detenido en la fuente. Pudo haberse detenido rápidamente y no se hubiera expandido a todo el mundo. Creeemos que no debio haber ocurrido. Les haremos saber en el momenrto adecuado, pero estamos realizando seria investigaciones”.

Entre tanto, Hong Kong dijo a Estados Unidos que se mantuviera al margen del debate interno sobre las nuevas leyes de seguridad nacional impulsadas por China y advirtió que la retirada del estatus especial del centro financiero por parte de Estados Unidos podría ser contraproducente para la economía estadounidense.

La relación diplomática tomó un giro más serio esta semana después de que China adoptó una nueva ley de seguridad que amenaza la autonomía de Hong Kong, lo que llevó a la administración Trump a declarar que ya no considera la ciudad separada de China.