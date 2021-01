Foro Económico Mundial de Davos se realiza virtualmente por pandemia

La reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza,

se realiza virtualmente este año a causa de la pandemia de COVID-19.

Klaus Schwab, el fundador del foro, dijo que el objetivo de la reunión virtual de la "Agenda de Davos" que comienza el lunes 25 de enero, es restaurar la confianza e involucrar a todas las partes interesadas en los negocios, el gobierno, la sociedad civil y más para ayudar a construir una "era post-corona más pacífica y próspera".

Una imagen combinada muestra la sede del Foro Económico Mundial (WEF), en una desierta calle Promenade en Davos, Suiza, el 22 de enero de 2021 (arriba), y un pequeño grupo de gente caminando frente a la sede, en la localidad alpina de Davos, Suiza, el 22 de enero de 2020.

Los organizadores del Foro, que se desarrollará a lo largo de la próxima semana, esperan la participación de líderes como el presidente chino Xi Jinping, el primer ministro indio Narendra Modi, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa.

El evento se desarrolla durante toda la semana con temas diarios sobre temas como los sistemas económicos, el crecimiento responsable, la cooperación y el aprovechamiento de las tecnologías en la Cuarta Revolución Industrial, un tema común en los eventos de Davos.

Borge Brende, presidente del foro, dijo que Xi y Modi también estarán acompañados por el primer ministro japonés Yoshihide Suga y el presidente surcoreano Moon Jae-in para el evento, y que dichos líderes considerarán "el papel que desempeñará Asia en la recuperación".

Otros esperados incluyen al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, al presidente francés Emmanuel Macron y al presidente Ivan Duque de Colombia.

Trump podría no volver a ser invitado

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fue la principal atracción del Foro en 2019, probablemente no volverá a ser invitado al evento global anual, dijo el fundador y presidente ejecutivo del Foro, Klaus Schwab. En respuesta a una pregunta del diario NZZ am Sonntag, sobre si volvería a invitar a Trump, Schwab dijo: "Tendría que ir a una habitación tranquila y pensar en ello. Si saliera, la respuesta probablemente sería 'no'", señaló.

Davos: Trump destaca surgimiento de economía estadounidense Davos: Trump destaca surgimiento de economía estadounidense

Schwab explicó que no lamenta haber invitado a Trump el año pasado. "El foro no invita a personalidades individuales pero trata de facilitar la participación de una manera representativa en Davos de quienes toman decisiones, dijo. “Invitamos al presidente de EE. UU. porque sin lugar a dudas es una de las personalidades decisivas en el mundo", apuntó.

A la pregunta de si se puede esperar que el presidente Joe Biden asista al evento en Singapur, en mayo, Schwab solo respondió: "Siempre se puede esperar".

El evento anual en Davos generalmente atrae a miles de élites a las nieves alpinas para discutir formas de construir un futuro mejor.

Con información de AP, Reuters, NZZ am Sonntag, Bloomberg