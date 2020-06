Caen dos puntales de Wall Street, el Nasdaq sigue sumando récords

El índice de referencia S&P 500, que había borrado sus pérdidas del año el lunes, está aproximadamente un 5% por debajo de su máximo histórico este martes.

El Nasdaq alcanzó un récord intradiario por tercera sesión consecutiva. El lunes, estableció un máximo de cierre y se convirtió en el primero de los principales índices de Wall Street en confirmar un nuevo mercado alcista después de alcanzar un mínimo el 23 de marzo.

“Me parece una venta masiva reflexiva como resultado de una tremenda recuperación durante la semana pasada. No hay un titular de noticias que me llame catalizador bajista. Pero a la inversa, además de los datos de nóminas no agrícolas, las últimas dos semanas tampoco han tenido catalizadores súper optimistas”, dijo Mike Zigmont, jefe de operaciones de Harvest Volatility Management en Nueva York.

El Promedio Industrial Dow Jones Industrial cayó 241,63 puntos, o 0,88%, a 27.330,81, el S&P 500 perdió 20,34 puntos, o 0,63%, a 3.212,05 y el Nasdaq Composite agregó 46,28 puntos, o 0,47%, a 9.971,02.

Oro sube antes de reunión de la Reserva Federal

Los precios del oro subieron más de un 1 % el martes, mientras los inversores esperaban los resultados de la reunión de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED por sus siglas en inglés) y por su rechazo a tomar riesgos a la espera de claridad sobre el panorama económico.

El oro al contado ganó un 1,2 %, a 1.714,78 dólares la onza, en su segundo día consecutivo de alzas. Los futuros del oro en Estados Unidos subieron un 1 % a 1.721,90 dólares la onza.

"Las expectativas de un mayor estímulo por parte de la Reserva Federal han estado apoyando al oro en los últimos días.

Además, también estamos viendo que las acciones globales están bajando ligeramente en general", dijo David Meger, director de comercio de metales en High Ridge Futures.

"Estamos viendo una cantidad sin precedentes de liquidez global y ese entorno subyacente es extremadamente favorable para el oro".

En otros metales, la plata bajó un 1,2 % a 17.64 dólares la onza; el platino subió un 0,5 %, a 836.52 dólares y el paladio perdió un 4,1 % a 1.939,50 dólares.

Rinden honor a Floyd en Wall Street

Miembros de la junta directiva de la bolsa de Nueva York rindieron tributo al afroamericano George Floyd, recientemente fallecido después de una detención policial en Minneapolis, estado de Minnesota.

La Bolsa de Nueva York (NYSE por sus siglas en inglés) y otros operadores del mercado financiero de Estados Unidos guardaron casi nueve minutos de silencio el martes en honor a George Floyd, un afroestadounidense de 46 años que murió el 25 de mayo después de que un agente de policía blanco le presionó con una rodilla sobre su cuello por casi nueve minuto mientras lo mantenía inmovilizado en el suelo.

El piso de la bolsa de Intercontinental Exchange Inc permaneció en silencio durante 8 minutos y 46 segundos al mediodía, coincidiendo con el comienzo del funeral de Floyd en Houston y la cantidad de tiempo que la rodilla del oficial estuvo en el cuello de Floyd.

Fue el momento de silencio más largo en el piso de NYSE en sus 228 años de historia, dijo el portavoz de NYSE, Farrell Kramer.

"No hay lugar para la injusticia racial en Estados Unidos, nuestras comunidades, nuestros individuos, y realmente necesitamos resaltar eso", dijo el presidente de NYSE, Stacey Cunningham, en una entrevista con el portal Axios.