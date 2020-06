Wall Street reduce ganancias por las nuevas restricciones tras aumentos de casos de coronavirus

NUEVA YORK, EE.UU. - Los principales índices de Wall Street cayeron el viernes cuando varios estados de Estados Unidos impusieron restricciones comerciales en respuesta a un aumento en los casos de coronavirus.

Varios estados de EE.UU. que se libraron de la peor parte del brote inicial de coronavirus o actuaron temprano para levantar las restricciones están viendo un resurgimiento de nuevas infecciones. El viernes, Texas y Florida ordenaron que los bares cerraran nuevamente.

"Estás viendo un aumento bastante dramático en los casos", dijo Kevin Grogan, director gerente de estrategia de inversión de Buckingham Strategic Wealth en St. Louis. "Si la gente vuelve a sentir que no es seguro comer fuera o ir de compras, eso podría tener un impacto realmente negativo en el mercado de valores".

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 730,05 puntos, o 2,84%, a 25.015,55, el S&P 500 perdió 74,71 puntos, o 2,42%, a 3.009,05 y el Nasdaq Composite cayó 259,78 puntos, o 2,59%, a 9.757,22.

Las acciones de Facebook Inc cayeron después de que Unilever PLC y Verizon Communications Inc se unieron a un boicot publicitario que amonestó al gigante de las redes sociales por no hacer lo suficiente para detener el discurso de odio en sus plataformas.

El volumen en las bolsas de EE.UU. fue de 16.430 millones de acciones, en comparación con el promedio de 13.440 millones para la sesión completa en los últimos 20 días de negociación.