Trump dice que apoya el uso de máscaras pero rechaza un mandato nacional

El presidente Donald Trump dice que está a favor de que los estadounidenses usen máscaras para ayudar a frenar la creciente pandemia de coronavirus, pero afirma que no impondrá un mandato nacional.



"Creo en las máscaras", dijo Trump en una entrevista en la Casa Blanca transmitida por primera vez en el programa de televisión "Fox News Sunday".



"Creo que las máscaras son buenas", afirmó.



Pero Trump, quien usó una máscara en público por primera vez hace solo una semana, le dijo al periodista Chris Wallace en la entrevista realizada el viernes: "No estoy de acuerdo con la afirmación de que si todos usan una máscara, todo desaparece".



A pesar de que varios de los 50 gobernadores de los Estados Unidos y los alcaldes de las grandes ciudades han impuesto mandatos de uso de máscaras ante el rápido aumento de los casos de coronavirus, Trump dijo que cree que el uso de máscaras debería ser voluntario.



"Quiero que las personas tengan cierta libertad y no creo que deba ser un requisito legal", indicó Trump en sus primeras declaraciones en su primera entrevista en el programa en más de un año.

El presidente señaló que el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, y el director general de salud Jerome Adams desaconsejaron el uso de una máscara en los primeros días de la propagación del virus en Estados Unidos a principios de este año. Ambos han cambiado de opinión desde hace mucho tiempo y han pedido repetidamente cubrirse la cara.



"Hey, el doctor Fauci dijo no usen máscara", dijo Trump. "Nuestro director de salud, un tipo excelente, dijo no usen máscara. Todos los que dicen no usar una máscara (...) de repente todos deben usar una máscara y, como saben, las máscaras también causan problemas".



Se han registrado más de 70,000 nuevos casos de coronavirus diariamente en los últimos días en EE.UU. En total, más de 140,000 estadounidenses han muerto por COVID-19, con más de 3.7 millones de infecciones por coronavirus. Ambas cifras son mucho más altas que en cualquier otro país.



"Tenemos brasas, tenemos llamas", dijo Trump sobre el reciente aumento en los casos, mientras afirmaba: "Va a estar bajo control".



El presidente restó importancia a la amenaza y dijo que muchos de los que contraen el virus son jóvenes que se recuperarán rápidamente. "Tienen el resfriado", dijo.



Trump sostuvo, como lo ha hecho en las últimas semanas, que el número de infecciones confirmadas por coronavirus en EE.UU. está aumentando debido a las miles de pruebas que se han realizado, a pesar de que el crecimiento en el número de infecciones está superando el aumento en el número de pruebas.

Melania Trump anima a usar mascarilla La Casa Blanca ha insistido hasta la fecha en que el uso del tapabocas es "una decisión personal". El gobierno federal quiere volver a la normalidad cuanto antes, pero la alta incidencia de la COVID-19 en Estados Unidos ha llevado a los expertos a advertir que esto no será posible si no se controla el brote.

"Realmente sesga los números", dijo Trump sobre el aumento de las pruebas. Mientras la Casa Blanca y el Congreso consideran otro plan de financiación para ayudar al país a recuperarse de la pandemia, los asistentes de Trump se oponen a asignar más dinero para aumentar las pruebas.



Cuando se le preguntó por qué la Casa Blanca intentó desacreditar a Fauci, Trump dijo: "El doctor Fauci cometió algunos errores ", y agregó que personalmente tiene una "gran relación" con él.



Pero el presidente descartó sus propios errores iniciales, incluido un comentario de que el coronavirus "simplemente desaparecería", de 15 casos a cero.



"Tendré razón eventualmente", declaró Trump. "He tenido razón probablemente más que nadie".



Los expertos en salud predicen que decenas de miles de estadounidenses más morirán a causa de la pandemia en los próximos meses.