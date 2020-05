"Quiero ayudar": norma de la FDA condiciona donaciones de sangre de homosexuales

MIAMI, FL - Hace ya más de 4 meses que el neoyorquino Joey Zauzig se había trasladado al sur de la Florida para pasar la temporada “de invierno” en Miami y así evitar las bajas temperaturas de Manhattan, la ciudad donde ha vivido gran parte de su vida.



Pero hace poco más de un mes, empezó a notar que había perdido el sentido del gusto y del olfato. “No sabía qué es lo que estaba pasando, empecé a buscar en internet y vi que podía ser cosa del coronavirus. Así que me fui a hacer la prueba y di positivo”, cuenta el joven de 27 años en entrevista con la Voz de América.



Zauzig, conocido en las redes sociales por ser un popular “influencer” de la Gran Manzana, ahora está completamente recuperado. Aunque reconoce que ha sido un proceso bastante difícil, más que nada porque no sabía “qué es lo que iba a pasar”.



“Ahora me siento fenomenal, estoy recuperado al ciento por ciento, ya he vuelto a la normalidad, pero ha sido duro, más que nada porque me ha costado un mes poder recuperar mi olfato y mi gusto”, relata.



Tras confirmar que estaba completamente curado (se sometió a dos tests adicionales que dieron negativo), a Zauzig le propusieron donar plasma para ayudar a otros pacientes críticos a superar esta enfermedad. Pero ahí, llegó “la sorpresa”.

La norma MSM que rechaza la sangre de los homosexuales sexualmente activos

Hasta hace unas semanas, el reglamento de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) indicaba que las personas homosexuales que habían tenido relaciones con otros hombres en los últimos 12 meses no podían donar sangre. Esa norma se conoce como “MSM” (“Men Sex with Men”, en español “Hombres que tienen sexo con hombres”).



¿Por qué? La Guía para la Industria de la FDA, que se puede consultar a través de internet, explica que esta medida se tomó en 1985, en medio de la crisis del VIH, para evitar más contagios de sida.



Esa medida ha estado vigente hasta ahora. En medio de otra crisis, la de la COVID-19, la agencia federal se vio obligada a modificar sus parámetros: los hombres homosexuales seguían estando vetados de donar sangre, pero ahora solo se requería no haber mantenido relaciones en los últimos 3 meses.

El neoyorquino Joey Zauzig, de 27 años, conversó con la Voz de América sobre su experiencia como sobreviviente del COVID-19.



“Cuando vas a donar sangre tienes que rellenar un formulario y reconocer que eres gay, si respondes que ‘sí’, tienes que responder cuándo fue la última vez que mantuviste relaciones. Para los que son heterosexuales, no hay esa pregunta”, lamenta el joven.



La doctora Nuria Lawson, una cirujana general que trabaja en el hospital Palmetto en el sur de la Florida, reconoció a la VOA que ese tipo de legislación aún está activa, aunque “hoy en día se puede saber si está infectado mucho antes que en el pasado” gracias al avance de la ciencia.



“La realidad es que se hace solamente con los hombres homosexuales y si hay un hombre heterosexual pero muy mujeriego, que tiene muchos contactos, ese hombre también puede ser un riesgo”, dijo Lawson.

“Al igual que una mujer muy promiscua, que es tiene mucho más riesgo (de ser infectada) que un homosexual que es monógamo y no lleva una vida promiscua”, aclaró la facultativa recordando que esas medidas “se tomaron hace 3 décadas y que ahora los tiempos han cambiado”.



One Blood es la organización más grande en Florida, y una de las más destacadas de toda la nación, que colecta sangre a través de las donaciones con el objetivo de “mejorar la salud y el bienestar de los demás” y “facilitar la investigación científica”.



Ante esta pandemia, se han distribuido distintos centros móviles para que la gente pudiera donar sangre, incluyendo los que se han recuperado de la COVID-19, cuyo plasma es “esencial” para los pacientes más críticos que están padeciendo las consecuencias de este mortal virus.



La medida de los 3 meses aún no es efectiva en muchos lugares



Susan Forbes, vicepresidenta de comunicaciones corporativas de esta entidad, señaló que “cualquiera que califique para ser donante de plasma tiene que cumplir con los requerimientos de la FDA”.



Y uno de esos requerimientos es el que afecta a la comunidad homosexual.

A pesar de los cambios de las últimas semanas, de los 12 meses a los 3 meses sin relaciones sexuales entre hombres, Forbes admitió que su organización está trabajando en la actualización de los sistemas informáticos, ya que, en muchos casos, los cuestionarios siguen siendo los antiguos y no permiten que este colectivo pueda ser elegible.



“One Blood está cambiando activamente sus sistemas informáticos para que puedan reflejar los nuevos criterios para los donantes, al tiempo que la FDA está trabajando para crear un nuevo cuestionario para reflejar estos cambios”, apuntó, y agregó que “tan pronto como esos cambios se hagan efectivos, podremos implementar estas políticas”.



“Una medida discriminatoria”



Orlando Gonzáles, director de SAVE, una plataforma que vela por los derechos de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (LGBT) lamentó “la discriminación” que aún hay ese tipo de políticas para rechazar las donaciones de los homosexuales.



“Realmente es una forma de discriminación basada en la homofobia, y no se ha modernizado. Nuestra comunidad en momentos de crisis tenemos el sentimiento de querer ayudar al pueblo”, manifestó, recordando que muchas personas de este colectivo fueron rechazadas al querer donar sangre tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 o los ataques al club gay Pulse de Orlando (Florida), el 12 de junio de 2016.



La FDA se basa en razones científicas



La FDA, por su parte, insiste en sus informes que sus decisiones vienen avaladas por estudios científicos realizados en Estados Unidos y otros países, y que las últimas investigaciones han determinado que era posible reducir el requisito a 3 meses sin relaciones sexuales entre hombres. Sin embargo, ningún funcionario ha hablado públicamente sobre esta cuestión.



Petición de los demócratas



Los miembros demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Carolyn Maloney, Jamie Raskin, Alexandria Ocasio-Cortez, Katie Porter y Deb Haaland, enviaron una carta al Comisionado de la FDA, Stephen Hahn, señalando que esa medida supone un impedimento para encontrar un tratamiento para la COVID-19.



“No hay justificación científica para negar a los MSM que se han recuperado del coronavirus la oportunidad de donar plasma de manera segura. Sin embargo, los hombres homosexuales y bisexuales que se recuperaron del coronavirus e intentaron donar fueron rechazados de acuerdo con la recomendación general de la FDA”, indicaron.



“Para garantizar que los esfuerzos para desarrollar un tratamiento eficaz contra el coronavirus puedan continuar sin obstáculos, instamos a la FDA a modificar de inmediato sus recomendaciones para que todos los hombres homosexuales y bisexuales que se hayan recuperado del coronavirus y puedan donar plasma de manera segura puedan hacerlo y así apoyar los esfuerzos de investigación del tratamiento”, apostillaron.



Con todo, dice Joey Zauzig, confía en que las autoridades “tomen conciencia” de esta graves situación sanitaria y permitan a todos los que “califican por razones científicas y que no tengan ninguna enfermedad” puedan hacerlo, sin importar su condición sexual.