Disminuyen casos de COVID en Sudáfrica pero nueva variante más transmisible, dice funcionario salud

Sudáfrica reporta una disminución en los casos confirmados de COVID-19 junto con la propagación de una nueva cepa más infecciosa del virus.

En un comunicado difundido el martes, el ministro de salud de Sudáfrica, Dr. Zweli Mkhize, dijo: “Esta semana ha visto algunos signos prometedores de disminución en la transmisión: ayer notamos una disminución del 23% en los casos nuevos a nivel nacional en comparación con los 7 días anteriores". El ministro sudafricano de salud dijo que ello podría atribuirse a muchos factores, incluido un mayor distanciamiento físico facilitado por las regulaciones de bloqueo.

Por otro lado, el epidemiólogo doctor Salim Abdool Karim, jefe del grupo de trabajo sobre coronavirus de la nación, dice que la variante más infecciosa del virus detectada recientemente, conocida como 501.V2, se está propagando rápidamente en Sudáfrica.

"Su afinidad y su capacidad para unirse a la célula humana es ahora más fuerte", dijo en una sesión informativa el lunes por la noche. “Y eso es lo que le permite convertirse en un virus más eficiente en la forma en que se transmite ... Así que este cambio drástico que estamos viendo está siendo impulsado por un virus que ciertamente, biológicamente parece que puede adherirse a las células humanas de manera más eficiente".

Pero, añade Karim, los científicos no han concluido que esta variante sea más grave. De hecho, dijo, los datos actuales sugieren que no lo es. El médico rápidamente disipó los temores de que las 1,5 millones de dosis de vacuna que se espera lleguen a Sudáfrica en febrero no funcionen en esta nueva cepa.

"Ni siquiera intentaré especular sobre ese asunto", dijo. Esperaré los datos. Y ciertamente, aún no tenemos evidencia empírica sobre si las vacunas son efectivas contra esta variante. Esos estudios aún están en curso".

El doctor Karim también instó a no llamar a esta mutación la "variante de Sudáfrica". Dijo que cuando los investigadores detectaron por primera vez esta nueva variante, tuvieron cuidado de no llamarla así en los artículos científicos. Explicó por qué esto importa.

"Hay variantes en todo el mundo", señaló. “E incluso si se encontraran en un país, ni siquiera sabemos si es de donde se originaron, y se extenderán rápidamente a muchos países. El B.1.1.7 está ahora en casi 50 países. El 501.V2 ya está presente en más de 10 países. Así como objetamos cuando el presidente de Estados Unidos llamó al SARS-Cov-2 "el virus de China", no deberíamos llamar a esta variante por el nombre del país, deberíamos llamarlo por su nombre".

Los médicos dijeron que pese a la nueva información la guía básica sigue siendo la misma: evite la transmisión quedándose en casa si puede, alejándose de los demás, lávese las manos y siempre, use una máscara en público.