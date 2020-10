Recuento global de COVID suma más de 37 millones de casos

El Centro de Recursos de Coronavirus Johns Hopkins informó el domingo temprano que hay más de 37,2 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo y más de un millón de muertes.

Estados Unidos, con más de 7.7 millones de casos de coronavirus, lidera el mundo en el número de casos de COVID.

Sin embargo, los expertos en salud pública esperan que los casos de COVID de India pasen el conteo de EE. UU. India reportó un total de más de 7 millones de casos el domingo.

El Ministerio de Salud de India dijo el domingo que se habían registrado 74.383 casos de COVID en las 24 horas anteriores.

Una comerciante callejera vende queso, frijoles y dulces en Río de Janeiro, Brasil, el viernes 9 de octubre de 2020. Muchos brasileños luchan por sobrevivir en medio de la pandemia de COVID con menos ayuda del gobierno y un alza general de precios.

Brasil superó un hito sombrío el sábado, informando más de 150.000 muertes por COVID-19, según el Ministerio de Salud de Brasil. Solo el número de muertos en Estados Unidos de más de 214.000 supera al de Brasil, según las estadísticas de Johns Hopkins.

El presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, ha restado importancia a lo mortal que es el virus incluso cuando aumentaron las muertes en Brasil y él mismo se infectó.

El estado de Victoria, en Australia, está tomando medidas enérgicas contra las personas que no cumplen con sus regulaciones para el brote de coronavirus. El primer ministro de Victoria, Daniel Andrews, dijo que la cuarentena obligatoria se extenderá 10 días para los contactos cercanos de las personas infectadas si se niegan a hacerse las pruebas en el undécimo día de aislamiento.

"Esto es solo una doble verificación, una triple verificación de que, de hecho, todavía no tienes el virus", dijo Andrews, citado por The Associated Press.