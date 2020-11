Nueva York cierra escuelas en medio del aumento de COVID-19

El miércoles, la alcaldía de Nueva York ordenó el cierre de las escuelas, ya que la ciudad registró un séptimo día consecutivo con una tasa de positividad de COVID-19 de más del 3%.

“Los edificios de las escuelas públicas estarán cerrados a partir de mañana, jueves 19 de noviembre, por precaución. Debemos luchar contra la segunda ola de COVID-19”, escribió en Twitter el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio.

La escuela presencial se reanudó para los niños de Nueva York entre finales de septiembre y principios de octubre, cuando la tasa de positividad de siete días era inferior al 2%. También el miércoles, el condado de Clark, Nevada, que incluye a Las Vegas, lanzó una aplicación llamada FixIt, donde los residentes pueden informar de incidencias, incluidas violaciones de las restricciones por el virus.

El martes, la ciudad de Nueva Orleans anunció que cancelaría los desfiles de Mardi Gras en febrero, ya que el coronavirus continúa propagándose en gran parte de los Estados Unidos.

El portavoz de la ciudad de Luisiana, Beau Tidwell, dijo en una conferencia de prensa que las celebraciones, que estaban programadas para el 16 de febrero de 2021, no podrán realizarse debido a los límites actuales para reuniones al aire libre.

“Nada de esto debería sorprender a nadie”, dijo Tidwell. "Las pautas han estado vigentes durante algún tiempo".

Un letrero anuncia límites a la cantidad de clientes afuera de una tienda, el miércoles 18 de noviembre de 2020, en el área de West Hollywood, en Los Ángeles. El condado de Los Ángeles impuso nuevas restricciones a las empresas el martes.

En California, las autoridades de Los Ángeles ordenaron a los restaurantes y bares que dan servicio al aire libre que limiten su número de clientes al 50% de su capacidad y que cierren a las 10 p.m. Las tiendas interiores que no son esenciales pueden operar a solo al 25% de su capacidad, mientras que empresas como las peluquerías podrán brindar servicios solo con cita previa.

Las nuevas reglas en Los Ángeles entrarán en vigencia el viernes. Los líderes también están dispuestos a imponer un cierre de tres semanas que permitiría a las personas salir solo para viajes esenciales si la cantidad de nuevos casos y hospitalizaciones continúa aumentando. El número de casos diarios se ha más que duplicado en las últimas dos semanas.

El equipo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca advirtió en un informe semanal que existe una “amplia propagación comunitaria agresiva, implacable y en expansión por todo el país, que llega a la mayoría de los condados” de Estados Unidos. El aumento de casos se produce en medio de preocupaciones porque el feriado del Día de Acción de Gracias, el 28 de noviembre, podría empeorar aún más la situación debido a las reuniones familiares.

También el martes, el senador estadounidense Chuck Grassley anunció que había dado positivo por el coronavirus."Me siento bien y continuaré con mi trabajo para la gente de Iowa desde casa", escribió el senador de Iowa de 87 años en Twitter, y agregó que continuaría en cuarentena de acuerdo con las pautas de los CDC.

El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU., muestra que ha recibido la vacuna contra la gripe estacional. Septiembre de 2020. Cortesía Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas.

Un día antes, el gobernador de Iowa, Kim Reynolds, ordenó que todas las reuniones en interiores se limitaran a 15 personas, exigió el uso de mascarillas para las personas que no pueden distanciarse socialmente de otras personas en interiores durante más de 15 minutos, y dijo que todos los restaurantes y bares deben cerrar a las 10 pm.

Maryland y Ohio también impusieron las 10 p.m. toques de queda en bares y restaurantes los martes.

Pero el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, pidió el martes un enfoque más uniforme para combatir el virus.

“Necesitamos algunas medidas fundamentales de salud pública a las que todo el mundo debería adherirse, no un estado inconexo; un estado dice una cosa, el otro estado dice otra cosa”, dijo Fauci al diario The New York Times, hablando en una conferencia de prensa virtual.

Durante la semana pasada, Estados Unidos registró un promedio de casi 150.000 casos nuevos por día, según la Universidad Johns Hopkins. El país ha registrado más de 11,3 millones de casos totales durante la pandemia, la mayor cantidad en el mundo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), anunció el martes por la noche que otorgó una autorización de uso de emergencia al primer kit de test de COVID-19 para el hogar.

Se requiere una receta para obtener el kit, que según la FDA puede proporcionar resultados en 30 minutos o menos. Sin embargo, advierte que una prueba negativa no impide que una persona se infecte.

“Hacer posible que los estadounidenses realicen su propia autoprueba rápida de COVID-19 en casa con receta es la última incorporación a nuestro arsenal en constante expansión de opciones de prueba de COVID-19”, dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, en un comunicado.