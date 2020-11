EE.UU. promedia más de 100,000 casos de COVID diarios

La semana pasada, Estados Unidos promedió más de 100,000 nuevos casos diarios de COVID-19, con más de 128,000 registrados el viernes.

Las hospitalizaciones en EE. UU. han aumentado significativamente, obligando a los hospitales de los estados del medio oeste y sur a tomar medidas urgentes para adaptarse a las inundaciones de nuevos pacientes.

Las infecciones están aumentando en todas las regiones de EE. UU. a medida que el número de muertes por coronavirus continúa aumentando. Estados Unidos tiene 9,8 millones de casos de coronavirus, con más de 237.000 muertes, según las estadísticas de Johns Hopkins.

Meses después del mitin de motocicletas Sturgis en agosto en Black Hills, Dakota del Sur, que atrajo a casi medio millón de personas, los funcionarios de salud pública dicen que el legado del evento son cientos de infecciones por coronavirus en EE. UU.

El Dr. Benjamin Aaker, presidente de la Asociación Médica del Estado de Dakota del Sur, dijo a The New York Times: "No sabemos si alguna vez sabremos el alcance total" de las infecciones originadas por Sturgis. La semana pasada, Dakota del Sur promedió más de 1.000 casos diarios de coronavirus.

El presidente electo Joe Biden tiene previsto anunciar el lunes quienes integrarán un grupo de trabajo sobre el coronavirus de 12 miembros para su administración, que comenzará en enero.

Europa, mientras tanto, está experimentando una segunda ola de COVID-19.

"La luz al final del túnel está todavía muy lejos", dijo recientemente la canciller alemana Angela Merkel. Alemania notificó más de 23.000 casos nuevos, el sábado.

El viernes, Francia tenía más de 60.000 casos nuevos. Francia tiene 1,7 millones de casos y más de 40.000 muertes por COVID, según Johns Hopkins.

India informó el domingo de más de 45.000 nuevas infecciones. Johns Hopkins dice que la nación del sur de Asia ha registrado hasta ahora 8,5 millones de casos.