Más muertes e insuficientes vacunas complican el panorama de COVID-19 en EE.UU.

Al comenzar este lunes 4 de enero de 2021, la Universidad Johns Hopkins reportó 351.590 muertes por coronavirus en Estados Unidos, mientras la curva crece con similar rapidez a la de nuevos casos confirmados, que ya suman casi 21 millones.

Sin embargo, el presidente Donald Trump cuestionó las cifras en su cuenta de Twitter, donde sugirió que muchas muertes por otras causas se atribuyen al coronavirus:

"El número de casos y muertes del virus chino es muy exagerado en Estados Unidos debido al ridículo método de determinación de los CDC (Centros de Control y Prevención de Enfermedades) en comparación con otros países, muchos de los cuales informan, deliberadamente, de manera muy inexacta y baja. ‘En caso de duda, llámelo COVID.’ ¡Noticias falsas!"

The number of cases and deaths of the China Virus is far exaggerated in the United States because of @CDCgov’s ridiculous method of determination compared to other countries, many of whom report, purposely, very inaccurately and low. “When in doubt, call it Covid.” Fake News!