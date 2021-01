Fauci sugiere que se acelere ritmo lento de vacunas contra el coronavirus

WASHINGTON D.C. - Las vacunas contra el coronavirus han tenido un comienzo lento y caótico en Estados Unidos, pero el principal experto en enfermedades infecciosas del país mantuvo la esperanza el domingo de que el ritmo se acelerará pronto.

"No estamos donde queremos estar, de eso no hay duda", dijo el Dr. Anthony Fauci al programa "This Week" de ABC News. "Necesitamos ponernos al día."

Hasta ahora, Estados Unidos ha distribuido 13 millones de dosis de dos vacunas producidas por los fabricantes de medicamentos Pfizer-BioNTech y Moderna en todo el país, pero solo 4,2 millones de inyecciones han terminado en los brazos de los estadounidenses.

"¡El gobierno federal está enviando las vacunas a los estados mucho más rápido de lo que pueden administrarse!" Dijo el presidente Donald Trump en Twitter.

Biden reprocha a Trump 'lenta distribución de vacunas contra COVID-19' Biden prometió que cuando asuma el cargo como presidente de EE.UU. hará un esfuerzo incansable para luchar contra el nuevo coronavirus y dijo que la campaña de vacunación de Donald Trump se ha quedado corta.

Pero Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal asesor médico del presidente electo Joe Biden, dijo que el ritmo de inoculación de las personas, principalmente los trabajadores de la salud y los ancianos en hogares de ancianos en las etapas iniciales de la vacunación campaña - está mejorando.

"Hay un rayo de esperanza", dijo Fauci, con 1,5 millones de inyecciones administradas en los últimos tres días.

Añadió: "Tenemos que lograr la interacción entre el gobierno federal y los 50 estados (del país), una verdadera asociación".

En algunos estados, se han formado largas filas de personas esperando vacunas en las aceras que conducen a los centros de salud. En la ciudad de Houston, Texas, los funcionarios tenían 750 vacunas disponibles, pero 250,000 personas llamaron a una línea de registro con la esperanza de programar una vacuna.

Biden ha pedido 100 millones de vacunas en los primeros 100 días de su administración que comienza con su toma de posesión el 20 de enero.

Fauci dijo que se puede cumplir con el ritmo acelerado de vacunaciones.

"Es realista", dijo. "Podemos hacer un millón al día".

Fauci dijo que si entre el 70% y el 85% de los estadounidenses se vacunan en los próximos meses, Estados Unidos puede volver a una cierta sensación de normalidad en septiembre u octubre próximo.

Fauci fue durante un tiempo el rostro de la respuesta de la administración Trump a la pandemia que ha matado a más de 350.000 estadounidenses y ha dejado a más de 20,4 millones de infectados. Ambas cifras superan a las de cualquier otro país, según la Universidad Johns Hopkins.

Con el número de casos de coronavirus en EE. UU. creciendo en decenas de miles por día y Trump preocupado por una candidatura a la reelección de noviembre que perdió, la Casa Blanca en su mayoría marginó a Fauci a favor de un comentario más favorable sobre el desarrollo de las vacunas.

En un tuit del domingo, Trump indicó que todavía estaba molesto por la posición de Fauci en el tribunal de la opinión pública.

“Algo de cómo el Dr. Fauci es venerado por LameStream Media como un gran profesional, habiendo hecho, dicen, un trabajo tan increíble, sin embargo, trabaja para mí y la Administración Trump, y de ninguna manera me dan crédito por mi trabajar”, dijo Trump. "Vaya, ¿podrían ser más noticias falsas?".