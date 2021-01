Vacunas contra COVID siguen rezagadas en EE.UU.: funcionarios de Salud

WASHINGTON - El esfuerzo del gobierno de Estados Unidos para vacunar a millones de estadounidenses contra la pandemia del coronavirus se está retrasando, admitieron nuevos funcionarios de Salud en la administración del presidente Joe Biden el domingo. Pero mantuvieron la esperanza de que la campaña para frenar el virus mejore notablemente dentro de tres meses.

"El avión está en picada y tenemos que detenerlo", dijo a CNN Xavier Becerra, elegido por Biden como jefe de servicios humanos y de salud, sobre el progreso de la vacunación.

Xavier Becerra, secretario de Salud de la administración Biden, en foto de archivo del 2 de agosto de 2018, cuando era fiscal general de California.

"Lo que heredamos no funcionó, y ahora tenemos que hacer que funcione", dijo Becerra.

Dijo que los problemas no se solucionarán rápidamente, pero que "podemos hacerlo mejor (...) podemos volver a la normalidad real".

Antes de dejar el cargo la semana pasada, el presidente Donald Trump elogió los esfuerzos de su administración para combatir la pandemia.

Biden se ha fijado el objetivo de administrar 100 millones de inyecciones de vacunación en sus primeros 100 días en el cargo. La semana pasada, firmó órdenes para aumentar la producción de más dosis de dos vacunas que ahora están aprobadas para su uso y otros equipos médicos necesarios para tratar a quienes han contraído COVID-19, la enfermedad infecciosa causada por el virus.

Ese ritmo de vacunaciones está ahora más o menos en camino de alcanzarse, lo que inocularía a unos 67 millones de personas, algunas con su vacuna inicial y otras con las dos vacunas requeridas. Algunos críticos dicen que el ritmo debería ser más rápido.

Becerra dijo: “Obtener 100 millones de vacunaciones en 100 días es increíblemente importante. Es ambicioso, audaz, factible. Tenemos que hacerlo." El asesor médico en jefe de Biden, el doctor Anthony Fauci, dijo al programa "Face the Nation" de CBS News que el número era "un piso, no un techo".

Ambicioso plan mientras vacunas se agotan Mientras el presidente Joe Biden presenta un ambicioso plan de vacunación, en sus primeros 100 días de gobierno, algunos estados anuncian que las vacunas se están acabando, como en Nueva York, donde la distribución en centros públicos ha sido temporalmente suspendida. Laura Sepúlveda, corresponsal de la Voz de América en Nueva York, tiene los detalles.

La doctora Rochelle Walensky, la nueva directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo al programa "Fox News Sunday": "Tenemos que ir más rápido". No obstante aclaró que la falta de un suministro suficiente de la vacuna podría impedirlo.

"La oferta probablemente será la restricción más limitante", dijo. "Realmente esperamos que después de esos primeros 100 días vayamos a tener mucha más producción".

“Tengo la esperanza de que obtengamos un aumento en la oferta, no que se estanque. No tenemos tantas dosis ahora como nos gustaría", dijo Walensky, que espera cambios a finales de marzo.

"Uno de los mayores problemas que tenemos en este momento es que no puedo decirles cuántas vacunas tenemos", dijo Walensky. Además comentó que si no puede decirles a los gobernadores estatales y a los funcionarios de salud cuántas vacunas recibirán, "entonces no pueden planificar (...) no pueden averiguar cuántas citas hacer".

"El hecho de que no sepamos hoy, cinco días después de esta administración y semanas de planificación, cuántas vacunas tenemos, solo le da una idea de los desafíos que nos han dejado", dijo en alusión a la anterior administración Trump.

Contagios de COVID-19 en el mundo cerca de los 100 millones Estados Unidos tiene casi 25 millones de infecciones y más de 417 mil muertes por covid, según el centro de recursos sobre el coronavirus de la Universidad Johns Hopkins.

Cuando firmó órdenes la semana pasada para combatir el virus, Biden dijo: "Las cosas seguirán empeorando antes de mejorar". Y es probable que el número de muertos en Estados Unidos supere el medio millón el próximo mes, al tiempo que diariamente se registrab decenas de miles de nuevos casos.

"No nos metimos en este lío de la noche a la mañana, y nos llevará meses cambiar las cosas", dijo Biden.

El sábado, Estados Unidos alcanzó la cifra de 20 millones de dosis de vacunas para combatir COVID-19 administradas, una cifra que la administración Trump esperaba alcanzar para fines del mes pasado. Pero el centro de control de enfermedades dijo que es casi la mitad (49,6%) de la cantidad de dosis entregadas a los estados para su administración.

No está claro por qué hay un retraso.

Doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, encargado de la lucha contra el coronavirus en la administración del presidente Joe Biden. Foto de archivo.

Fauci dijo a CNN la semana pasada: "Lo que creo que realmente tenemos que hacer es ir a las trincheras" para tratar de averiguar por qué algunos estados no están administrando las dosis que tienen mientras que otros estados están desesperados por obtener más. "Tienes que ir al área local y averiguar: '¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Intentemos arreglarlo'".

La doctora Deborah Birx, coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca de Trump, elogió las acciones iniciales de Biden para combatir el virus en una entrevista en CBS, mientras atacaba el esfuerzo de Trump.

En la Casa Blanca de Trump, dijo Birx: “Vi al presidente presentando gráficos que nunca hice. Alguien en el interior estaba creando un conjunto paralelo de datos y gráficos que se le mostraron al presidente".

Dijo que en abril pasado, cuando Trump sugirió que el virus podría tratarse con un desinfectante, "no estaba preparada para eso. Ni siquiera sabía qué hacer en ese momento".