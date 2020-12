Gran Bretaña suena alarmas sobre cepa mutante de coronavirus

Varios países de Europa y Medio Oriente están prohibiendo los viajes aéreos desde Gran Bretaña debido a la creciente preocupación por una cepa mutante del coronavirus que se ha estado propagando rápidamente en Inglaterra este mes.

Irlanda, Italia, Austria y Bélgica se unieron a los Países Bajos para prohibir los vuelos desde Gran Bretaña por la nueva variante del coronavirus. Kuwait e Israel también siguieron su ejemplo. Mientras tanto, otros países también estaban considerando la posibilidad de imponer una prohibición de vuelo cuando la Unión Europea se reunió para discutir qué recomendar.

Los científicos británicos se esfuerzan por averiguar si una cepa mutante del coronavirus, que se ha estado propagando rápidamente en Inglaterra este mes, puede ser resistente a las vacunas desarrolladas recientemente.

La cepa se identificó por primera vez el 13 de diciembre en el condado de Kent, en el sur de Inglaterra, y el análisis inicial realizado por científicos del gobierno sugiere que está "creciendo más rápido que las variantes existentes".

La variante se encontró inicialmente en un paciente en septiembre. La secuenciación del genoma, que tomó casi un mes, indicó que era una nueva cepa, pero los científicos del gobierno no estaban demasiado preocupados por las mutaciones que iban y venían. Pero a medida que las infecciones continuaron aumentando el mes pasado y en diciembre, los científicos del gobierno se dieron cuenta de que estaban lidiando con un mutante que es más transmisible.

Descubren variante del COVID-19 en Inglaterra No hay ninguna evidencia de que esta nueva variante sea más virulenta o resistente a la vacuna de Pfizer/BioNTech, dijo el Ministro de Salud británico.

La Organización Mundial de la Salud tuiteó: “Estamos en estrecho contacto con funcionarios del Reino Unido sobre la nueva variante del virus # COVID19. Continuarán compartiendo información y resultados de sus análisis y estudios en curso. Actualizaremos a los Estados miembros y al público a medida que obtengamos más información sobre las características de esta variante de virus y sus implicaciones".

En declaraciones a Sky News el domingo, el ministro de salud británico, Matt Hancock, dijo que la nueva cepa está fuera de control e instó a los británicos a comportarse como si ya tuvieran el virus, especialmente en Londres y el sur y este de Inglaterra. “[La nueva cepa] es un desafío enorme, hasta que podamos implementar la vacuna para proteger a las personas. Esto es lo que enfrentaremos en los próximos meses ".

El primer ministro británico, Boris Johnson, celebró una reunión no programada de ministros el viernes en medio de una creciente alarma sobre la amenaza que representa la cepa mutante, que ha sido nombrada VUI-202012/01. Johnson dijo en una conferencia de prensa el sábado que hasta ahora no hay evidencia que sugiera que las vacunas serán menos efectivas contra la nueva cepa, pero agregó que "todavía hay mucho que no sabemos".

Señaló que la nueva cepa es hasta un 70% más transmisible que las cepas anteriores.

Londres, sureste de Inglaterra bloqueados

COVAX: distribución equitativa de vacunas comenzará en 2021 COVAX es una alianza de países que han recaudado fondos para ayudar a comprar y distribuir vacunas para el COVID-19 en países de ingresos bajos y medios. Ya tienen una parte comprada y están negociando con varias otras farmacéuticas. Lo que pretenden es que la demanda de vacunas de los países ricos no deje sin acceso a ellas a los países pobres.

El líder británico anunció un cierre virtual para Londres y el sureste de Inglaterra, y se instó a la gente a quedarse en casa. Todas las tiendas que no son esenciales están a punto de cerrar y la gente no debe entrar ni salir de la capital británica o de gran parte del sureste de Inglaterra.

"No podemos continuar con la Navidad como estaba planeado", dijo Johnson, y señaló que se revertiría una relajación de las reglas anunciada anteriormente para las fiestas. En Londres y el sur de Inglaterra, los hogares ahora no pueden mezclarse para celebrar la Navidad. En otras partes del país, se pueden mezclar hasta tres hogares, pero solo para el día de Navidad.

"Debo enfatizar lo complicado que es determinar lo que se debe hacer, en una situación en la que las cosas podrían estar creciendo por otras razones, para realmente señalar que en realidad es el virus el que lo está haciendo, pero la evidencia apunta en esa dirección". Ewan Birney, subdirector del Laboratorio Europeo de Biología Molecular, dijo a la BBC.

A mitad de semana, el ministro de Salud, Matt Hancock, dijo que la nueva cepa podría estar asociada con la transmisión más rápida del virus en el sureste de Inglaterra y Londres, pero no había "nada que sugiera" que causó una enfermedad peor o que podría ser resistente a las vacunas. que acaban de recibir la aprobación en Gran Bretaña y EE. UU.

El director médico de Inglaterra, Chris Whitty, dijo que Gran Bretaña alertó a la Organización Mundial de la Salud sobre la rápida transmisibilidad de la cepa variante.

“No hay evidencia actual que sugiera que la nueva cepa cause una mayor tasa de mortalidad o que afecte a las vacunas y tratamientos, aunque se está trabajando urgentemente para confirmarlo”, dijo en un comunicado.

Jeremy Farrar, asesor del gobierno y director de Wellcome Trust, la mayor institución de investigación médica de Gran Bretaña, advirtió el sábado sobre su preocupación. Él tuiteó: “La nueva cepa de COVID-19 es preocupante y motivo real de preocupación y precaución adicional. Se están realizando investigaciones para comprender más, pero actuar con urgencia ahora es fundamental. No hay ninguna parte del Reino Unido y del mundo que no deba preocuparse. Como en muchos países, la situación es frágil ”.

Johnson también mantuvo conversaciones de emergencia con los primeros ministros de los gobiernos delegados de Gran Bretaña en Escocia y Gales.

"Asistí a una llamada de cuatro países hoy temprano para discutir serias preocupaciones sobre la propagación de una nueva variante de Covid", tuiteó el primer ministro de Gales, Mark Drakeford.

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo que mantendría conversaciones con su gabinete después de las conversaciones entre cuatro naciones y que "podría ser necesaria una acción preventiva" para frenar la propagación de la nueva cepa.

Una mujer pasa junto a una exhibición de temporada de una tienda de vinos, mientras el gobierno británico impone restricciones escalonadas más estrictas por la pandemia de COVID-19, en Londres, el 20 de diciembre de 2020.

La nueva variante incluye hasta 23 cambios, incluida la proteína de pico, que el virus usa para ingresar a las células humanas que le permiten replicarse. Ha habido muchas mutaciones en el virus desde que surgió el año pasado en Wuhan, China, con 4.000 mutaciones solo en la proteína de pico. Los virólogos dicen que la mayoría de las mutaciones son insignificantes y son parte de la evolución esperada del virus, pero algunas pueden conducir a una transmisión más eficiente.

Según los asesores científicos del gobierno, la nueva cepa se está convirtiendo rápidamente en la cepa dominante y dicen que podría estar presente en otros países.

"Los científicos están trabajando muy duro para averiguar qué está sucediendo", dijo Mark Walport, miembro del Grupo Asesor Científico para Emergencias del gobierno, al periódico The Times.

"Pero definitivamente parece posible que esto se transmita con mayor facilidad. Hará que el distanciamiento social sea aún más crítico", agregó.

OMS: China da bienvenida a investigación sobre COVID-19 La visita de la OMS comenzará en Wuhan, donde se detectó el COVID-19 por primer vez a finales del 2019.

Los científicos del gobierno dicen que los investigadores podrían tardar dos semanas en establecer cómo reacciona la nueva cepa a las vacunas, pero los virólogos esperan que los cambios no disminuyan la eficacia de las vacunas, que están diseñadas para producir anticuerpos contra muchas partes diferentes de la proteína de pico.

Los hospitales de Inglaterra están viendo un número récord de pacientes que padecen COVID-19. Cerca de 38 millones de personas en Inglaterra estaban sometidas a fuertes restricciones por coronavirus antes del anuncio del sábado. Las nuevas medidas equivalen a un cierre virtual, algo que Johnson había dicho hace unos días que haría todo lo posible por evitar.

La decisión de Johnson de cancelar la Navidad en gran parte de Inglaterra ha provocado la furia de algunos legisladores de su partido conservador gobernante. Muchos han criticado acerbamente durante semanas lo que ven como un gobierno de mano dura y una falta de supervisión parlamentaria.

“Los cambios deben someterse a votación en (la Cámara de) los Comunes lo antes posible”, dijo Mark Harper, presidente del Covid Recovery Group of Tory MPs, que ha criticado el manejo gubernamental de la pandemia.

Keir Starmer, líder del principal partido de la oposición, el Laborista, acusó a Johnson de indecisión. Había estado pidiendo restricciones más estrictas durante semanas y había advertido contra la relajación de las reglas de Navidad.

“Millones de familias en todo el país estarán desconsoladas por esta noticia, porque sus planes navideños serán destrozados. Y estoy realmente frustrado porque le planteé esto al primer ministro el miércoles y él lo descartó y continuó diciendo a la gente que tenga

una pequeña y feliz Navidad, para solo tres días después romper sus planes”, dijo Starmer a las emisoras británicas.

Las autoridades sanitarias británicas anunciaron el sábado 27.052 casos más confirmados de infección en Gran Bretaña y 534 muertes más.

En total, más de 66.541 británicos han muerto a causa del COVID-19, solo 4.500 menos que el total de civiles británicos muertos en la Segunda Guerra Mundial.