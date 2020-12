Honduras pondrá en órbita su primer satélite

SAN FRANCISCO, EE.UU. - Honduras hace historia, después de que la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA) y la Agencia de Exploración Aeroespacial del Japón (JAXA) seleccionaran el satélite Morazán, proyecto liderado por el país centroamericano.

La noticia fue publicada en la cuenta de Twitter de UNOOSA y en ella se detalló: "El primer equipo internacional en ganar #KiboCUBE! El equipo, compuesto por investigadores de varios países centroamericanos, desarrollará un #cubesat llamado #MORAZANSAT".

The winner of the 5th round of #KiboCUBE was announced: it is @sg_sica, who is also the 1st international team to win #KiboCUBE! The team, composed of researchers from several Central-American countries, will develop a #cubesat named #MORAZANSAT (2/4)