Presidente de El Salvador en controversia con agencia de noticias

SAN SALVADOR - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está inmerso en una controversia con la agencia internacional de noticias Associated Press, debido a una publicación sobre una supuesta fallida gestión del mandatario para reunirse con funcionarios del presidente Joe Biden, durante un viaje que realizó a Washington.

La oficina de prensa del Gobierno difundió un discurso del presidente Bukele con representantes diplomáticos en el que públicamente preguntó ese tema a Brendan O'Brien, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en San Salvador.

“Es una total mentira y aquí está el jefe de misión de Estados Unidos, yo no he solicitado ninguna... ¿Solicité alguna reunión? No solicité ninguna reunión con nadie”, afirmó el presidente salvadoreño.

Sobre el tema, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, y el exasesor del expresidente Barak Obama, Dan Restrepo, han hablado también de la gestión de Bukele para tener un acercamiento directo con funcionarios del gobierno de Joe Biden.

Para Diego Jacobo, relacionista internacional de la fundación Democracia y Transparencia, el rechazo a la petición del mandatario salvadoreño supone cambios esenciales en la relación bilateral.

“Puede ser que este gobierno venga con la idea de ponerle más énfasis al tema de respeto a la institucionalidad, al tema del respeto de los derechos humanos, de la separación de poderes”, dijo Jacobo.

Por su parte, la canciller Alexandra Hill no ha emitido una declaración oficial sobre el tema, pero previamente afirmó que las relaciones con el nuevo gobierno de Estados Unidos van por buen camino.

“Recibí yo una llamada de un alto funcionario del Departamento de Estado a donde vuelven a reiterar que El Salvador es un país prioritario para los Estados Unidos y quieren seguir estrechando aún más los lazos que tenemos”, señaló la canciller.

El mandatario no solicitó permiso al Congreso para ese controversial viaje, lo que según los legisladores, constituye un incumplimiento a la Constitución de la República.