Periodistas centroamericanos sienten y viven los efectos de la pandemia

WASHINGTON - América Latina es el actual epicentro de la mayor cantidad de casos de coronavirus en el mundo. A diario, los medios de comunicación y periodistas informan sobre las nuevas cifras que crecen incontrolables tanto en contagios como en fallecidos, y que como se ha demostrado, no distingue sexo, edad ni profesión.

En las últimas semanas, gremios de periodistas de Centroamérica han dado reportes de varios comunicadores afectados por el virus y lamentablemente varios ya han fallecido. En la Voz de América se han dado a conocer los casos de periodistas nicaragüenses que han fallecido a causa de virus, así como de las dificultades a las que se enfrentan para realizar un buen trabajo de investigación y reporteo.

Nicaragua: la odisea de ser periodista en tiempos de pandemia Ejercer el periodismo en Nicaragua ha sido durante los últimos años un reto enorme, en el que muchos comunicadores han sufrido, en carne propia, las consecuencias de informar algo que al gobierno, liderado Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta de la nación centroamericana y esposos, simplemente no les guste.

Y a medida que el virus se afinca en la región, más periodistas de El Salvador, Guatemala y Honduras reportan ser parte del grupo de víctimas de esta terrible enfermedad.

Un caso es el de Raquel Herrera, una conocida periodista de televisión del noticiero Teledos de la Telecorporación Salvadoreña.

"Yo comencé a sentir los síntomas hace ya tres semanas, con un dolor de cabeza que pudiera parecer un malestar común, el día siguiente desperté con dolor de cuerpo y fui al médico, quien me dijo que era una faringitis, pero en mi trabajo, a los dos días, nos hicieron pruebas priorizando a quienes ya teníamos algunos síntomas, tres días después me enviaron los resultados confirmando que di positivo", contó Herrera a la Voz de América.

Asegura que conocer los resultados de la prueba la sorprendió mucho y la hicieron pensar en todas las personas con las que había tenido contacto cercano en los días previos.

"El peso que te genera el que tengás la enfermedad y que pudiste contagiar a otras personas es grande, pensé en mi familia, en mi novio e inmediatamente comenzamos a buscar la manera de que ellos se hicieron las pruebas y una semana después nos dijeron que dos de ellos están contagiados", contó Herrera a la VOA, quien agregó que ahora está mejor de salud.

Luis Botello, vicepresidente adjunto de Nuevas Iniciativas e Impacto del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ por sus siglas en inlés), aseguró a la Voz de América que constantemente están recibiendo datos e informes sobre las difíciles condiciones en las que muchos reporteros están cubriendo las noticias relacionadas a la pandemia.

"No en todas las instituciones existen los protocolos de sanidad requeridos por las organizaciones internacionales de salud, que exigen ciertas medidas como el distanciamiento social, el tener disponible los cubrebocas, el tener alcohol para desinfectar las manos. Es decir, si no tenemos estas condiciones, pues los periodistas van a estar expuestos a ser contaminados. Entonces sí, pensamos que el área de Centroamérica es una región de mucho riesgo [para los periodistas]", dijo Botello.

Para los representantes de gremiales y organizaciones de periodistas, los reporteros, camarógrafos y fotógrafos se encuentran en la primera línea de trabajo en la pandemia, arriesgando su salud para informar. Archivo, Honduras, Febrero 2017.

El vicepresidente de la ICFJ añadió que es una responsabilidad compartida, tanto de los medios de comunicación como de las autoridades de gobierno, contribuír a que se reduzcan los riesgos de contagio a periodistas.

"En muchas ocasiones las autoridades que convocan a conferencias de prensa demoraron mucho tiempo en tomar las precauciones necesarias. Pero también hay que reconocer que en muchos países los medios de comunicación tal vez no ofrecieron el nivel de cuidado y de capacitación ni la provisión de insumos necesarios para mantener bajos los riesgos porque los riesgos siempre van a existir, pero pareciera ser que no hubo un plan estratégico para que no se expusieran tanto los periodistas ni a los miembros de las empresas mediáticas que cubren las noticias diarias", agregó Botello.

El periodismo está de luto

En un lapso de seis días, dos periodistas murieron por causa del coronavirus en El Salvador. A la fecha, según un informe publicado el seis de julio por la APES, hay 75 periodistas contagiados con el virus, de los cuales tres han fallecido y 71 están como casos activos, siendo los reporteros de medios televisivos los más afectados, con 65 enfermos.

La presidenta de la agencia internacional de noticias, Voz de la Diáspora, Milagro Vallecillos, organización socia de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), asegura que los periodistas están en un constante riesgo de contagio debido a su labor que, al igual que doctores y enfermeros, consideran es de primera línea.

"Vemos colegas que, por ejemplo, están incluso enfermos y desarrollando sus tareas. Vemos cantidades de colegas [con síntomas] que están en los sitios de trabajo cuando bien pudiesen estar bajo la modalidad de teletrabajo", dijo Vallecillos a la Voz de América.

La comunicadora hizo también un llamado a las autoridades de gobierno para que modifiquen la forma de realizar sus eventos mediáticos.

"Pedimos, desde el presidente Nayib Bukele hasta todas las instancias del gobierno y los tres poderes del estado que tengan consideración hacia nuestros hombres y mujeres de prensa. Existen múltiples mecanismos para llamar a conferencias de prensa y no exponerlos", comentó.

Se refirió además a las empresas de comunicaciones, a las que solicitó que verifiquen las condiciones de empleo y protección de los reporteros. "Necesitan estar respaldados por un seguro que les permita en un momento determinado tener acceso a la atención médica", dijo a la VOA.

Periodistas latinoamericanos advierten que la crisis económica pone en peligro la libertad de prensa Periodistas y representantes de organizaciones periodísticas de América Latina se reunieron en Miami, Florida, en un foro organizado por el Instituto Interamericano para la democracia.

Programas de prevención

Sin embargo, varios medios de comunicación comenzaron a aplicar planes de prevención y protección desde los inicios de la pandemia.

Byron Chinchilla, director de noticias del programa guatemalteco Noti 7, dijo a la Voz de América que desde muy temprano comenzaron a aplicar varios protocolos para proteger a sus reporteros y periodistas.

"Desde el momento en que conocimos el primer caso que se registró en Guatemala, que fue el 13 de marzo, como grupo ya veníamos preparándonos, trabajando ciertos protocolos para que cuando el momento llegara, pues no nos agarrara, como decimos muy comúnmente en Guatemala, con el dedo en la puerta", dijo Chincilla.

Explicó también que dentro de las instalaciones del canal, se han aplicado varias medidas que les han permitido mantener a su personal protegido.

"Desde el uso obligatorio de mascarillas dentro de las instalaciones, el distanciamiento físico, normas de limpieza y tenemos además un reglamento interno que aplicamos cuando alguien no está cumpliendo", agregó el director de Noti7.

Chinchilla agregó que otra modificación importante ha sido el teletrabajo y diseñar un calendario para que los equipos de reporteros funcionen en distintos horarios y mencionó que a su vez esta situación ha servido para impulsar el trabajo multimedia.

"Desde sus casas, a través de su web y con todas las plataformas que hay, logran hacer noticias, varios de ellos han montado su propio set virtual en casa, se croman ellos mismos, editan, osea ya están siendo parte de este nuevo avance del periodismo en Guatemala que es el periodista multimedia, algo que nosotros lo teníamos muy incipiente porque en Guatemala no estaba así", dijo Chincilla a la VOA.

Estas medidas, agrega, han permitido que hasta el momento, no se presenten casos de periodistas contagiados en su equipo, aunque reconoce que el peligro, siempre es latente.

Para el fotoperiodista Victor Peña, del periódico digital salvadoreño, El Faro, la limpieza de su equipo es otro de los factores importantes para reducir las posibilidades de contagio de COVID-19.

"Nuestro equipo lo limpiamos y desinfectamos después de cada cobertura, utilizo un atomizador con alcohol de 70 para rociar la cámara y demás equipo, lo limpiamos con algodones y lo secamos bien antes de guardarlo o llevarlo a casa, por ahora, no hay otra cosa mejor que hacer para prevenir", dijo Peña a la VOA.

Asimismo, el fotoperiodista añade que en la sala de redacción de El Faro convocaron a una reunión con infectólogos y otros especialistas para que les explicaran a detalle el comportamiento del virus y cómo protegerse y prevenir contagios como lavarse las manos, el uso de alcohol gel y lo más esencial, guardar la distancia física.

Las secuelas económicas del coronavirus en Centroamérica: desempleo y trabajo informal Los miembros de FECAMCO analizaron cómo las medidas implementadas para controlar la pandemia de la COVID-19 ha llevado a la región a la pérdida de miles de empleos y ha hecho que el empleo informal aumente.

El acecho del desempleo

Otro de los problemas que se ha desarrollado a causa del coronavirus es el desempleo, que también ha calado ya a varios periodistas de la región centroamericana.

Dagoberto Rodríguez, jefe de redacción del diario hondureño La Prensa y actual presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, dijo a la Voz de América que la situación de los periodistas y reporteros en ese país es bastante compleja.

"Muchos han perdido sus empleos, otros han sido suspendidos y a otros sus salarios han sido recortados al 30, 40 y al 50 por ciento a raíz de la crisis de la pandemia. Y además de eso han tenido que enfrentarse también a la amenaza de infectarse del virus", dijo Rodríguez.

Agregó que debido a esa situación, el Colegio de Periodistas decidió tomar acciones que permitieran contribuir a las necesidades de esos periodistas.

"Dispusimos suspender el Premio Nacional de Periodismo que se entrega todos los años el 25 de mayo y destinar los fondos de la organización del premio para comprar ayudas alimentarias para los periodistas. Fue una jornada de entrega a todos los jubilados y aquellos que están en una situación muy precaria y también se entregaron equipos de bioseguridad incluyendo mascarillas, guantes, alcohol gel a los periodistas para que pudiesen protegerse", comentó Rodrígez.

En Guatemala, la situación es similar para varios comunicadores, según dijo a la Voz de América el presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, el periodista y columnista Miguel Ángel Albizures.

"Varios periodistas están sufriendo la consecuencias de la crisis y se han quedado sin trabajo o sin salario por la suspensión. Se calcula que de enero a esta fecha, unos 75 periodistas han sido despedidos y no menos de 50 suspendidos en sus labores, en todo esto, la razón que se usa es que la pauta comercial ha bajado y que no tienen los recursos para mantener a todo el personal", dijo Albizures.

El columnista pidió a las autoridades guatemaltecas que tomen medidas para ayudar a los periodistas desempleados, ya que la situación perfila que empeorará a medida que la pandemia siga impactando a los países.

Según datos obtenidos por la Voz de América, entre Guatemala, Honduras y El Salvador, actualmente hay al menos un centenar de periodistas contagiados con coronavirus, y se ha conocido de la muerte de siete. Mientras, en Nicaragua, actualmente hay al menos 30 periodistas contagiados de COVID-19 y se ha conocido del fallecimiento de dos de ellos.