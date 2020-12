Nicaragua podría culminar 2020 sin un nuevo diálogo nacional

MANAGUA - Este año 2020 podría terminar en Nicaragua sin un acercamiento a una posible negociación que ponga fin a la crisis sociopolítica que vive el país desde 2018.

El máximo líder de la Iglesia Católica en Nicaragua, cardenal Leopoldo José Brenes, negó que esta institución religiosa esté en este momento promoviendo un acercamiento y así puso fin a las especulaciones surgidas sobre un posible tercer Diálogo Nacional.

En declaraciones al diario La Prensa, el cardenal Brenes dijo que desconoce si en este momento miembros de la oposición, el gobierno y los sectores sociales avanzan en algún proceso de negociación.

La posición del líder religioso sobre el tema es relevante, porque la Iglesia Católica fue la mediadora en los dos primeros intentos de consolidar una mesa de negociación que abriera las puertas a una salida a la crisis que ha golpeado el país a lo largo de los últimos dos años.

“Que yo sepa no, cada quien está en su diócesis trabajando; eso de diálogo no hay nada, por lo menos a mi ningún obispo me ha dicho. Para un diálogo tiene que haber apertura, alguien que da y alguien que afloja”, declaró Brenes.

Sin embargo, el líder religioso tampoco descarta que podría volver a mediar en un proceso de negociación, siempre y cuando ambas partes estén dispuestas de forma genuina a encontrar una salida.

“Con tal que las partes se pongan de acuerdo, la Conferencia Episcopal es quien tendría que decidir al final. Siempre el diálogo es lo más importante para solucionar los problemas. Tiene que haber voluntad, capacidad de escucha, no solamente imponer”, enfatizó.

José Dávila, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dice que "habría que ver quiénes estarían dispuestos a dialogar en Nicaragua". Foto cortesía de José Dávila.

Otros sectores políticos y sociales también han negado que en este momento se avance en algún tipo de acercamiento, por el contrario, José Dávila, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, creada en su momento para negociar con el gobierno, también negó esta posibilidad.

Dávila señala que “habría que ver por un lado quiénes están dispuestos a dialogar. Aquí hay que constatar en primer lugar que el gobierno se ha negado tajantemente a buscar un diálogo, se lo ha pedido la OEA recientemente, se lo ha demandado la ONU, el Vaticano, la Unión Europea, y ellos se niegan”.

En tanto, algunos actores políticos que se han mantenido aislados de la palestra pública en los últimos años, como el exparlamentario Alejandro Bolaños Davis, recomiendan a los sectores sociales tener apertura hacia una negociación.

“Nosotros necesitamos establecer un conversatorio que sea propositivo entre nosotros, para salir de la polarización y poder entrar en esta plataforma que está por encima de esas mini estructuras partidarias. Solo hay una plataforma que es Nicaragua, todos tenemos que alcanzar en esa plataforma”, dijo Davis.

El primer Diálogo Nacional se convocó en junio de 2018, en medio de una fuerte respuesta estatal al estallido social de abril de ese año, mientras el segundo intento tuvo lugar en febrero de 2019.

En ambos casos no se lograron mayores avances para resolver la crisis que aún vive Nicaragua.