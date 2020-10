Nicaragua: Periodistas y familiares de manifestantes muertos rechazan “Ley Mordaza”

MANAGUA - Con pancartas y proclamas exigiendo justicia, familiares de manifestantes muertos en Nicaragua en las protestas de 2018, denunciaron el jueves que el gobierno del presidente Daniel Ortega pretende criminalizar sus demandas por medio de una serie de leyes presentadas en menos de un mes en la Asamblea Nacional.

La denuncia tuvo lugar durante una conferencia en un hotel de Managua por los dos años de la creación de la Asociación de Madres de Abril (AMA). Entre otros temas, anunciaron el fortalecimiento del sitio web de esta agrupación para mantener viva la memoria de los jóvenes fallecidos.

Los familiares reiteraron la denuncia de que los jóvenes fueron asesinados por policías, soldados y elementos afines al gobierno durante las protestas de 2018.

“Hoy hacemos un llamado al pueblo de Nicaragua en estos momentos donde la dictadura pretende callarnos y oprimirnos para siempre, a redoblar los esfuerzos de desobediencia y resistencia pacífica, a organizarse y luchar desde cada una de sus trincheras, a no permitir que unos pocos nos lleven por el camino del yugo, la impunidad y el olvido”, dijeron las madres en el evento.

Susana López, madre de Gerald Vázquez, un manifestante que murió en julio de 2018 durante un ataque que duró más de 12 horas contra la iglesia Divina Misericordia, dijo a la Voz de América que las leyes que se promueven desde el gobierno tienen como objetivo silenciar sus demandas, pero afirmó que seguirá luchando.

“Vamos a exigir a este gobierno que responda por los hechos en Nicaragua. Nosotros le estamos demostrando que, como asociación, vamos a continuar firmes en mantener viva la memoria de nuestros hijos. No nos callarán, hemos dicho que llegaremos hasta las últimas consecuencias”, dijo López.

Alejandra Rivera Ruiz, la madre del joven Daniel Josías Reyes Rivera, exige justicia por la muerte de su hijo en las manifestaciones de 2018. [Foto Houston Castillo, VOA]

Dentro de las leyes propuestas por el oficialismo se encuentra la “Ley Especial de Ciberdelitos”, la cual viene a criminalizar a los medios de comunicación independientes y también a todo aquel nicaragüense que haciendo uso de las redes sociales diga o divulgue información considerada “falsa”, según analistas.

La iniciativa fue presentada esta semana por los diputados de la bancada sandinista, quienes expresan que esta “es de orden público con protección a la seguridad soberana del estado” y que “se aplicará a quienes cometan los delitos previstos en la ley dentro o fuera del territorio nacional”.

“Pese a ello, nosotros seguiremos exigiendo justicia, es nuestro derecho, obligación. No tengo temor, mi hijo no tuvo temor por ver una Nicaragua libre, yo tampoco no tengo temor”, señaló Alejandra Rivera Ruiz, madre de Daniel Josías Reyes Rivera, muerto el 30 de mayo de 2018 durante una manifestación antigubernamental.

Periodistas también protestan por “Ley Mordaza”

El Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua, integrado por propietarios y directores de medios de comunicación nacionales y locales, también rechazaron la Ley Especial del Ciberdelito, a la cual llamaron “Ley Mordaza” por la criminalización que hace al ejercicio de los reporteros.

Los periodistas también han protestado por la llamada "Ley Mordaza" que pretende poner trabajas al ejercicio del periodismo, según denuncias. Foto Houston Castillo, VOA.

“Esta es una Ley Mordaza, que bajo el falso pretexto de descontaminar la comunicación persigue censurar toda forma de información en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo amenaza a los periodistas y medios de comunicación, sino a la libertad de expresión de todos los ciudadanos nicaragüenses, dentro y fuera del país”, dijo el Foro en un comunicado.

Agregó que la propuesta de Ley apunta a controlar y censurar la información en internet, “el único espacio de libre comunicación que los dictadores no pueden dominar”.

“Ahora, toda persona que en Nicaragua tenga cuenta en redes sociales verá coartado su derecho constitucional a recibir y difundir información, amenaza que se cierne incluso sobre los nicaragüenses residentes en el exterior”, añade el documento leído el jueves.

Wilih Narváez, periodista de Canal 10, el medio televisivo más visto de Nicaragua, comentó a la VOA que pese a las propuestas de leyes “habrá mayor valentía en el gremio periodístico” para informar.

“A pesar de que implementen leyes para silenciar el periodismo no lo van a lograr. En lugar de silenciar, va a darle más valentía a los reporteros. El compromiso es mayor”, dijo Narváez sobre la Ley.

Exiliados en Costa Rica protestan contra “leyes mordazas” en Nicaragua Medio centenar de nicaragüenses exiliados en Costa Rica se manifestaron en las afueras de la embajada de ese país para expresar su rechazo a un conjunto de normativas que ellos catalogan como "leyes mordazas", el jueves.

En Costa Rica otro grupo de periodistas que se encuentran exiliados por amenazas en su contra se sumó a condenar la “Ley Mordaza”, y protestaron frente a la Embajada de Nicaragua en ese país.

Lucía Pineda Ubau, directora del medio digital 100% Noticias, y expresa política recalcó que no aceptará la censura que se pretende imponer por el gobierno.

“Estas leyes del régimen de Daniel Ortega son para meter temor a los periodistas dentro y fuera del país. Nosotros no vamos a aceptar la censura, no la vamos a aceptar nunca. Esto nos ha costado cárcel, persecución, pero vale la pena por encontrar la libertad de prensa y expresión en Nicaragua”, dijo Ubau.

Según declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, a medios oficiales, la Ley Especial del Ciberdelito, así como la de Regulación de Agentes Extranjeros o “Ley Putin”, serán aprobadas a más tardar el próximo 13 de octubre en el poder legislativo que controlan.