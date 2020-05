SAN JOSÉ - El ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas ha expresado su preocupación por las consecuencias que podrían tener en su país el impacto de la pandemia de la COVID-19 en Nicaragua.

¨Es importante indicar que, en realidad, nuestro principal riesgo sanitario en este momento es el alto nivel de circulación del virus que existe en el vecino país de Nicaragua, ese ese nuestro principal riesgo. En esto tenemos que ser muy diligentes nosotros, porque tenemos que cuidar toda la actividad que se hace en nuestra sociedad y tenemos que seguir los protocolos, pero sí, es cierto que existe ese riesgo¨, enfatizó el titular de salud costarricense en la conferencia de prensa de este 27 de mayo, en la Casa Presidencial.

Las declaraciones de Salas se dan en momentos en los cuales el ejecutivo de Managua reporta 759 casos positivos y 35 decesos.

Recientemente el director del Departamento de Emergencias de Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, informó que en base a los datos publicados por el gobierno de Daniel Ortega la semana pasada, el organismo concluyó que la transmisión del virus en Nicaragua "es comunitaria"; esto es, cuando se pierde la trazabilidad de casos por diferentes formas, en otras palabras, cuando el virus circula y se transmite entre las personas y se pierde el rastro de quien los contagió.

¨Ya ustedes saben el despliegue que se ha hecho por parte de Seguridad, todo el movimiento sanitario que hemos estado haciendo en las dos fronteras, pero sabemos que este momento existe ya … Nicaragua fue ubicado por la misma OMS como un país con transmisión comunitaria, riesgo 4", apuntó Salas.

El ministro subrayó que Costa Rica no ha alcanzado "ese estatus de transmisión comunitaria", por lo que insistió en que las autoridades sigan concentradas en llevar a cabo su "trabajo" y en lo que se puede "lograr".

El último informe de casos en Costa Rica, presentado por Salas en durante la rueda de prensa, reveló que el país llegó a los 984 casos el 27 de mayo, un día en el que se registraron 28 casos nuevos; 21 entre personas costarricenses y siete entre extranjeros en el país.

El ministro de Seguridad, Michael Soto, dijo que Costa Rica ha rechazado la entrada en el país de más de 13.000 personas debido a la pandemia.

Las palabras de Salas sobre Nicaragua se dan en momentos en los cuales Costa Rica reporta el rechazo de por lo menos 13.111 extranjeros, la mayoría de ellos en la frontera con ese país, según un informe brindado por el ministro de Seguridad, Michael Soto en esa conferencia de prensa.

El país centroamericano tiene dos meses y medio de mantener un cierre de fronteras para evitar la propagación del COVID-19 y por eso también han aplicado estrictas medidas en sus fronteras, donde han rechazado a 46 transportistas por dar positivo con el virus.

De hecho, el Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó a la Voz de América que 15 transportistas, que ingresaron antes de que el gobierno solicitara como requisito el resultado de un test de coronavirus o que no fueron recibidos por Nicaragua al ser diagnosticados con COVID-19 en la frontera por no ser nicaragüenses, se mantienen aún en suelo costarricense y bajo vigilancia de las autoridades.

En estos momentos el tránsito de camiones en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua está paralizadoen ambos lados de la frontera, a pesar de que la ministra del Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, dice que las fronteras del país están abiertas.

Todo esto se da en un escenario de malestar de las naciones de Centroamérica por las medidas sanitarias implementadas por San José desde mediados de mayo.

¨Quisiera expresar que hemos guardado conversaciones desde el inicio con los otros países de la región (centroamericana)….También con las autoridades de Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador he estado en contacto no solo bilateral, sino también en el seno de COMIECO (Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana)¨, manifestó Jiménez tras conocerse que Honduras aplicó una medida aduanera reciproca que no permite el ingreso hasta el destino final de los de transportistas costarricenses en esa nación centroamericana.

Ese ese sentido la responsable de Comercio Exterior llamó a probar planes pilotos en medio de la pandemia para que no se paralicen los flujos transporte de mercancías en la región.

Jiménez agregó que, en el caso de Panamá, ya han salido y entrado a Costa Rica unos 40 furgones tras bloqueos en los pasos fronterizos con la nación ístmica y un posterior acuerdo que permitió reanudar el comercio entre ambos países.