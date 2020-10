Jefe Comando Sur elogia a El Salvador como socio clave en combate al crimen organizado

El jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (SOUTHCOM por sus siglas en inglés), almirante Craig Faller, visitó el miércoles El Salvador, después de también haber estado en Honduras y Guatemala, para conocer los resultados del trabajo en conjunto que los países del área llevan a cabo con EE.UU. para combatir el narcotráfico y al crimen organizado.

En la cuenta de Twitter del Comando Sur, nombran a El Salvador “socio clave en materia de seguridad y uno de los 20 países con los que trabaja fuertemente en el combate al narcotráfico en el hemisferio”.

#SOUTHCOM’s Adm. Craig Faller was in #ElSalvador to meet with Salvadoran defense leadership. El Salvador is a key security partner & is one of more than 20 nations working w/ the U.S. to support int’l #CounterDrugOps. @DefensaSV @USEmbassySV @USAmbSV pic.twitter.com/L1BGIrR6Ys