Honduras excluida de la Cuenta Desafío del Milenio por noveno año consecutivo

Por noveno año consecutivo Honduras no podrá acceder a los fondos de la Cuenta Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), según informó la misma institución. MCC aseguró que el país centroamericano no aprobó 10 de los 20 indicadores necesarios para calificar a los fondos del año fiscal 2021.

Entre algunos de los indicadores reprobados están los relacionados con el Control de la Corrupción, Efectividad del Gobierno, Imperio de la ley, Libertad de información, Derechos y acceso a la tierra y Tasas de inmunización.

De acuerdo con el organismo estadounidense, Honduras ha tenido un retroceso del 18% en cuanto al control de la corrupción. La institución que selecciona solo a países de ingresos bajos y medianos bajos, lo hace basándose en la clasificación otorgada por el Banco Mundial.

Durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, Honduras tampoco pudo obtener los fondos. Entonces algunos funcionarios estadounidenses dijeron que, Honduras no accedió debido al nivel de corrupción que se detectó en los años 2007, 2008 y 2009, y que las autoridades hondureñas no hicieron nada para erradicar esa situación.

MCC detalló en una nota de prensa que las tarjetas de puntuación presentadas por MCC, para asignar los fondos, toman en cuenta 20 indicadores independientes que miden el desempeño de las políticas de un país en las áreas de libertad económica, gobernar con justicia e invertir en las personas.

