Honduras e Israel tendrán embajadas antes de fin de año

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció el domingo que está en marcha una "alianza estratégica" con Israel, que incluye la apertura de sedes diplomáticas en Tegucigalpa y Jerusalén. El anuncio fue ratificado en una declaración conjunta que fijó la fecha de apertura de las embajadas antes de que finalice 2020.

Hernández informó sobre una conversación telefónica con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quien llamó para felicitarlo por la celebración del Nuevo Año Judío, que se festeja en todo el mundo.

También en Twitter, el Estado de Israel hizo el anuncio mostrando una foto en que ambos líderes se estrechan las manos: "El primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente Juan Orlando Hernández hablaron el 20 de septiembre de 2020, y reafirmaron que Honduras e Israel son amigos cercanos y aliados estratégicos que forman parte de una alianza de apoyo recíproco y cooperación tanto económica como política".

