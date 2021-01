Guatemala: Fuerzas de seguridad se enfrentan a caravana para desalojar carretera

El drama humano de la caravana de migrantes, proveniente en su mayoría de Honduras, continuaba el lunes por la tarde, luego que fuerzas de seguridad de Guatemala confrontaron a cientos de ellos para desalojarlos de una carretera que ocupaban en el este del país, donde acamparon después que las autoridades les impidieran avanzar hacia Estados Unidos.

Autoridades del país centroamericano dijeron que la carretera en el este de Guatemala se había reabierto al tráfico luego de que tropas pertrechadas con escudos de plástico se acercaran a los migrantes más allá de la aldea de Vado Hondo, a unos 55 kilómetros de las fronteras de Honduras y El Salvador.

Según reportó Reuters, quien citó cálculos oficiales, entre 7.000 y 8.000 personas han entrado a Guatemala desde el viernes. Los entrevistados y organismos de derechos humanos afirman que el grupo trata de huir de la violencia y la pobreza agudizada por la pandemia del coronavirus y el paso de dos devastadores huracanes en la región a fines de 2020.

El Gobierno de Guatemala informó el lunes a través de su cuenta de Twitter que, la Policía Nacional Civil del país había logrado llegar a un acuerdo con migrantes hondureños que bloqueaban el paso vehicular en Zacapa; además que ha tenido diálogos con otros grupos y ya están trabajando, con ciertos grupos, por un retorno “ordenado y digno”.

De acuerdo a datos de migración, el domingo por la noche, habían interceptado a 1.568 migrantes y enviado a 980 de regreso a casa desde el viernes. La caravana avanza hacía Estados Unidos pocos días antes de que el presidente electo Joe Biden asuma el cargo.

AFP citó al jefe de la policía fronteriza hondureña, Julián Hernández, diciendo que más de 800 agentes de seguridad habían intentado detener la caravana en la frontera guatemalteca, pero los migrantes atravesaron la barrera, algunos, dijo, usando a niños "como escudos".

A través de su cuenta de Twitter el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael G. Kozak, advirtió sobre estos grupos de personas que viajan de forma irregular.

“Una caravana de migrantes durante una pandemia pone a todos en riesgo: sus miembros, las fuerzas del orden y los ciudadanos de los países por los que transita”, escribió el subsecretario, quien además hizo un llamado a Honduras a revisar y mejorar sus medidas de control fronterizo y protocolos de salud para prevenir futuras caravanas de migrantes que pongan en riesgo tanto a los migrantes como a los funcionarios del Gobierno.

Large groups of people traveling illegally across borders pose health & security threats.



We call on Honduras to review and enhance its border enforcement measures & health protocols to prevent future migrant caravans that put both migrants & government officials at risk.