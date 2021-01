Guatemala recibe elogios por evitar paso de caravana de migrantes rumbo a EE.UU.

Autoridades estadounidenses y mexicanas reconocieron el trabajo que está realizando Guatemala para retornar de forma segura a miles de migrantes, en su mayoría de Honduras, que formaban parte de la caravana que fue reprimida el fin de semana en Vado Hondo, evitando así que llegue a la frontera sur de Estados Unidos con México.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en la cuenta de Twitter que, Guatemala respondió de manera adecuada y legal ante el paso de la caravana por su territorio.

“@GuatemalaGob está cumpliendo con sus responsabilidades respondiendo de manera apropiada y legal a la reciente caravana de migrantes. Proteger las fronteras y la seguridad pública es difícil, pero esencial. Mantener los protocolos de salud es un primer paso fundamental para que nuestra región se recupere de # COVID19”.

.@GuatemalaGob is carrying out its responsibilities by responding appropriately & lawfully to the recent migrant caravan. Protecting borders & public safety is difficult, but essential. Upholding health protocols is a critical first step for our region to recover from #COVID19.