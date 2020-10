Guatemala y EE.UU. expresan diferencias sobre proceso contra fiscales

CIUDAD DE GUATEMALA - El secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, publicó la pasada semana un mensaje dirigido a autoridades del Ministerio Público de Guatemala, pidiendo textualmente que se “procese a los corruptos, no a los fiscales anticorrupción”.

El mensaje estuvo relacionado con el visto bueno dado en Guatemala a nueve procesos administrativos contra el personal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que forma parte de la propia entidad investigadora.

En respuesta, la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, emitió un comunicado donde expone que dichas denuncias fueron tramitadas como cualquier otra, porque la ley así lo determina, y que no puede existir “impunidad administrativa y penal para nadie”, asegurando que denunciantes y denunciados tienen derecho a defenderse, como lo establece la ley.

Ante esta situación, el fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, aseguró que han aportado los elementos de soporte y espera que con ello los procesos en su contra sean desvanecidos.

“Nosotros hemos aportado a la supervisión de la institución los elementos de soporte que permiten determinar y justificar las actuaciones que se han circunscrito a la normativa legal y a los reglamentos internos del Ministerio Público, y en ese sentido, consideramos que, al ser desvanecidos, las mismas deberían ser desestimadas”, señaló Sandoval.

Se refirió además a la publicación del funcionario estadounidense, diciendo que responde a la congruencia que existe al apoyo del Ministerio Público, y específicamente la Fiscalía contra la Impunidad.

“Responden al decidido apoyo que las distintas agencias de cooperación de Estados Unidos han tenido para el trabajo que se desarrolla en distintas áreas de persecución penal. Una de ella está relacionada a una matriz de corrupción e impunidad y precisamente la Fiscalía contra la Corrupción y la Impunidad, ha recibido ese decidido apoyo materializado en recursos para seguir realizando nuestro trabajo”, explicó.

Para la analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Lorena Escobar, se debe esperar a que estos procedimientos tengan su trámite para determinar si cuentan o no con los fundamentos válidos, y considera que el mensaje del secretario estadounidense es un llamado de atención.

“Los casos que lleva esta fiscalía están sometidos a fuertes presiones mediáticas, económicas, políticas, todo el personal que está en la FECI siempre está bajo acecho”, indicó Escobar, quien agregó que dicha fiscalía “es el último baluarte que dejó la (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) CICIG”.

“Recordemos que uno de los mayores donantes fue el gobierno de Estados Unidos, entonces ese respaldo necesita ser reiterado en ocasiones, sobre todo cuando se está siendo víctima de estas presiones”, afirmó la analista.

En su mensaje publicado a través de Twitter, Kozak también reiteró que Estados Unidos cuenta con Guatemala como un aliado en la lucha contra la corrupción.

The U.S. counts on #Guatemala to be a partner in the fight against corruption. The Attorney General has a duty to pursue legitimate complaints of corruption wherever they lead. Prosecute the corrupt, not the anti-corruption prosecutors at #FECI. -MK