Guatemala: acuerdo con EE.UU. no otorgó ni un solo asilo a migrantes

CIUDAD DE GUATEMALA - La negociación de los acuerdos de solicitudes de asilo, conocidos como ACA, implementados por el gobierno del presidente Donald Trump, se inició con Guatemala. El primer acuerdo se firmó el 26 de julio de 2019 por el ministro de Gobernación de Guatemala en ese momento, Enrique Degenhart y Kevin McAleenan, quien fungía como secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Dos meses después, el 20 de septiembre, se firmó el acuerdo con El Salvador y apenas cinco días después, el 25 de septiembre se concretó también con el gobierno de Honduras.

Sin embargo, los tres acuerdos han quedado suspendidos bajo la administración del presidente Joe Biden que ha empezado a marcar los cambios y eliminar políticas implementadas por Trump en el tema migratorio.

Autoridades guatemaltecas confirmaron que ya fueron notificadas de la decisión del Gobierno estadounidense y recibieron la noticia con beneplácito, según un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Guatemala fue informada sobre la terminación de Acuerdos Cooperativos de Asilo (ACA).



Según el Instituto Guatemalteco de Migración, en total fueron 939 salvadoreños y hondureños retornados desde Estados Unidos, hacia Guatemala. De ellos, 57 solicitaron refugio al momento de su llegada a Guatemala, sin embargo, únicamente 20 formalizaron la solicitud ante autoridades migratorias.

Y de esos 20 casos, todos siguen en proceso, hasta el momento ningún asilo ha sido concedido, algo que para el padre José Luis González de la Red Jesuita con Migrantes, es ridículo. “Acuerdo de cooperación de asilo no puede ser exitoso cuando en ni un solo caso hay asilo, entonces estamos con la trampa de las palabras”, indicó el defensor de los migrantes quien cuestionó nuevamente que Guatemala no puede ser un país seguro para hondureños y salvadoreños. “Es ridículo” aseveró, argumentando que los problemas que se viven en los países del Triángulo Norte son similares.

Para el analista en temas internacionales, Mario López, este tipo de cambios en el inicio de la administración del presidente Joe Biden, ya se esperaban, sobre todo en los primeros 90 días de gobierno para ir generando la aceptación de quienes votaron por él.

“Lo que pretende el nuevo presidente Biden es ir rompiendo con una de las políticas más polémicas de la antigua administración”, dijo el experto, quien coincide en que Guatemala no tiene las condiciones para darle asilo a personas extranjeras. “Nuestra condición sociopolítica es bien preocupante con el tema de la violencia, la corrupción y la incertidumbre económica. ¿Cómo nosotros podemos garantizarle asilo o condiciones de vida óptimas a extranjeros cuando ni siquiera nosotros podemos darle esa vida a nuestros connacionales?”, refirió el experto.

Además recordó que este acuerdo fue criticado por muchos ciudadanos guatemaltecos y que el fin del acuerdo puede considerarse como un “respiro” para Guatemala.

La analista independiente en temas de migración Ely Zea, asegura que muchos migrantes no solamente son motivados por temas económicos, sino porque su vida está en riesgo. “Hay razones de violencia que están generando esta migración”, dijo Zea. Pese a ello, la mayoría optó por regresar a su país cuando eran retornados a Guatemala, tomando en cuenta que las condiciones eran similares que en su país.

“Estoy en un país igual o quizás peor”

Una de las 20 solicitantes de asilo bajo este acuerdo, de quien protegemos su identidad, relató a la Voz de América que llegó a Estados Unidos huyendo de Honduras donde asesinaron a su esposo, y de allá, la enviaron hacia Guatemala. “Ya no podía regresar a mi país, a Honduras. Les pedía que tuvieran misericordia que vieran porqué yo había tenido que migrar, pero allá en Estados Unidos, pero ellos dijeron que no, que me mandaban para Guatemala y que el proceso se sigue aquí”, relató esta mujer de 33 años, quien inició el proceso formal de asilo hace un año junto a su hermano y sus dos hijos, sin mayores avances. “No me han dicho nada, solamente una vez me dijeron que ya habían mandado la solicitud, que al ser recibida nos iban a mandar a hacer unos exámenes”, relató la migrante.

Escuche Guatemala: Reacciones tercer país seguro

Al preguntarle cómo ha vivido este tiempo en Guatemala respondió: “No ha sido fácil porque estoy tan cerca de Honduras, estoy en un país igual o quizás peor… así como hay personas que viajan por un sueño americano, hay personas que viajamos por una necesidad, de huir de nuestro país”.

Indicó que ha recibido ayuda económica de ACNUR, ayuda con alimentación en Casa del Migrante y que su hermano está trabajando para mantener a todos. Como pruebas, ella tiene videos del asesinato de su esposo dentro de su propia vivienda, captados por una cámara de vigilancia, y documentos de defunción de él, lo cual espera que sirva para fundamentar su solicitud de asilo.

El acuerdo estuvo vigente durante un año y seis meses, pero Guatemala no recibía migrantes desde el 16 de marzo de 2020 cuando quedó en suspenso debido a la pandemia.