Gobierno de Nicaragua exige millonaria cifra a 100% Noticias por tiempo que el medio estuvo confiscado

MANAGUA, NICARAGUA - El periodista Miguel Mora, director del clausurado medio televisivo 100% Noticias, denunció esta semana un cobro millonario que asciende los 230 mil dólares, hecho por la Dirección General de Ingresos (GDI) de Nicaragua hacia su empresa de comunicación que fue confiscada en 2018, mismo día en que fue encarcelado.

Mora denunció el cobro que catalogó como “terrorismo fiscal” en su programa IV Poder, que es transmitido en las redes sociales del medio, el cual funcionar ahora digitalmente.

“Después del robo "confiscación" ilegal, que a casi dos años fuimos víctimas, después de que la dictadura sandinista ordenó de manera inconstitucional el cierre en contra de 100% Noticias, hoy el ladrón le cobra a la víctima y no solo eso la amenaza con cárcel sino le paga la extorsión”, señaló Mora en las redes sociales.

El empresario añadió que no pagaría el cobro y al contrario exigió una indemnización al Estado por el cierre del Canal que dejó en el desempleo a un buen número de trabajadores.

Sede del canal 100% Noticias, de Nicaragua.

“No vamos a pagar porque no tenemos dinero para hacerlo. Ellos se quedaron con todo. No vamos a pagar porque no vamos a legitimar el terrorismo fiscal. Ellos son los que deberían de indemnizarnos por los daños y perjuicios y lucro cesante”, indicó Mora.

Seguro Social también se une a cobros

Por otro lado el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se sumó a presionar al también exreo político cobrándoles aproximadamente dos mil dólares en concepto de “facturas vencidas” de los trabajadores de la empresa desde diciembre de 2018 hasta la fecha.

“Están cobrando como que si estuviéramos trabajando (…) ¿Cómo me van a cobrar impuestos sobre un tiempo donde está confiscado por su patrón, el dictador?”, reclamó el propietario del medio de comunicación.

De no pagar la deuda, el INSS asegura que se procederá la “recuperación del saldo por la vía judicial”, según el cobro enviado a Mora.

Kenneth Guillén, uno de los extrabajadores del medio, que emigró a Costa Rica en busca de trabajo dijo que efectivamente no recibió indeminización ni tampoco la liquidación tras la confiscación del Estado al medio televisivo.

“No nos han liquidado porque nos dijeron que el canal está decomisado y también las cuentas del canal. Por el peligro de que me hicieran algo los fanáticos sandinistas por ser camarógrafo de 100% Noticias, decidí emigrar solo con mi pasaje una mochila y mi patineta hacia Costa”, dijo Guillén a la VOA.

AmCham cuestiona “terrorismo fiscal”

Diversos sectores del país como la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) cuestionaron el cobro exigido a 100% Noticias y a varias empresas privadas del país y dijo que era un actuar intimidatorio y arbitrario de las autoridades.

“Es arbitrario el cobro en contra de empresarios del sector privado y activistas opositores; representan un conjunto de agresiones deliberadas que buscan agredir, callar la opinión y descontento popular”, dijo Amcham en un comunicado.

Así mismo, condenó ese actuar, “que demuestra el poco interés en respetar el estado de derecho, y afecta no solo a empresarios y opositores, sino a la población en general, pues esto crea incertidumbre y desconfianza”.

100% Noticias fue clausurado en diciembre de 2018, ocho meses después que surgieron las protestas antigubernamentales en Nicaragua. Hasta la fecha el canal continúa cerrado y tomado por la Policía Nacional. Su señal ha sido sacada del aire.

Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau fueron encarcelados por varios meses y acusados de varios delitos como provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas. Posteriormente fueron liberados bajo la Ley de Amnistía.