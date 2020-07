Embajada de EE.UU. en El Salvador informa sobre vuelos humanitarios para estadounidenses

SAN FRANCISCO - La embajada de Estados Unidos en El Salvador ha dado detalles sobre los vuelos humanitarios que dos aerolíneas comerciales han puesto a disposición para ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes que buscan retornar a EE.UU.

La sede diplomática por medio de un comunicado de prensa publicado en su sitio web dio a conocer las opciones de los vuelos de repatriación, horarios y vías de contacto ques United Airlines y Avianca han puesto a disposición. La embajada pide a los interesados comunicarse directamente con la aerolínea y no intentar comunicarse con ellos directamente.

#Amcitsv: 🚨We have an additional humanitarian flight🚨 @Avianca flight to New York City, Washington, D.C., San Francisco and Los Angeles. Check our website for more information: https://t.co/LkyHgXgqqf