El Salvador espera llegada de vacuna contra COVID-19

SAN SALVADOR - El Salvador se prepara para la llegada de la vacuna contra la COVID-19 y el personal de salud recibe la capacitación necesaria, mientras el país registra entre 8 y 11 personas fallecidas por día y cuenta con un promedio de tres mil contagios diarios.

Según Tania Portillo, profesional médica, para los profesionales de la salud es muy importante el tema, pues, según ella, van a tener la vacuna.

La primera línea de vacunación serán los profesionales de la salud, quienes voluntariamente, a través de un censo, han dicho si están o no dispuestos a vacunarse cuando lleguen las dosis.

“La estamos esperando de igual forma, nos están dando capacitación al personal de salud sobre lo que es la vacunación y ya se hizo también un censo para ver quiénes (de los profesionales de la salud ) la van a querer”, dice la médica.

El Salvador capacita a personal de salud y prepara infraestructura para la llegada de la vacuna contra el COVID19. Desde San Salvador informa la corresponsal de la Voz de América, Nery Mabel Reyes.



El gobierno, por su parte, construye más de 150 módulos, a nivel nacional, que funcionarán como centros de vacunación, y en opinión del infectólogo Jorge Panameño, este gasto es innecesario.

"No he visto un solo país en el mundo de los que ahora están vacunando que gaste dinero, que invierta dinero en crear ese tipo de instalaciones, no he visto ninguno y donde están vacunando ellos; están vacunando en gimnasios, están vacunando en escuelas”, dice el infectólogo.

El presidente de la República Nayib Bukele señaló que lo que se busca es generar las condiciones para que haya rapidez en el esquema de vacunación.