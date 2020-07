Epidemiólogo sugiere cuarentena de 30 días en El Salvador para frenar pandemia de COVID-19

Rolando Masis, epidemiólogo y director de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) afirmó el lunes que para frenar por completo el contagio de coronavirus en el país, es necesario establecer una cuarentena continua de 30 días.

“Con 15 días se lograría frenar la enfermedad, pero seguiría avanzando. Para frenarlo por completo deben ser dos periodos de incubación; es decir, 30 días de cuarentena continuos”, dijo el epidemiólogo, citado por el portal web de la presidencia de El Salvador.

De acuerdo con el especialista, en un país como El Salvador aplicar cuarentenas focalizadas por municipio o territorios específicos no funciona, debido a que la nación centroamericana tiene una extensión territorial pequeña, por lo que las ciudades están cercanas unas a las otras, lo cual es contraproducente para combatir el virus.

Masis espera que con la prolongación de la fase uno de reactivación económica, hasta el 21 de julio, puedan comenzar a disminuir los casos para finales de mes, siempre y cuando las normas establecidas de distanciamiento social sean respetadas. Según el especialista, en este momento, lo que se prevé es “un aumento en las cifras” hasta llegar a una meseta en las próximas semanas, para luego comenzar a descender.

Hasta el 15 de junio pasado y según las cifras oficiales, el país presentaba un promedio diario de 98 casos, y se logró que el pico comenzara a bajar. Después de esa fecha los casos se han disparado a casi 300 diarios.

Masis advirtió que, de seguir la tendencia, a mediados de julio podría llegarse a un promedio de 400 casos al día.

Explicó que el pico de la enfermedad se mide con base al número reproductivo básico, que es la cantidad de contagiados a partir de una persona enferma. En junio, ese número era de 0.85; y a la fecha es de 1.31, lo cual significa que la cantidad de contagiados se duplica cada tres días. “El número reproductivo básico arriba de uno es sumamente grave para cualquier país, eso denota que vamos en ascenso”, lamentó.

Para este mes, con la primera mutación que el virus ha experimentado en el país, el número reproductivo básico llegaría a 1.90, lo que implica una duplicación en los casos confirmados cada dos días, indica el especialista.

Ante tal panorama, el epidemiólogo llamó a la población a no bajar la guardia, continuar acatando las medidas, no automedicarse y abstenerse de usar recetas caseras no avaladas por un médico, debido a que pueden dañar su salud.

En repetidas ocasiones el presidente Nayib Bukele ha criticado en su cuenta de Twitter la falta de consenso por parte de la Asamblea Legislativa para aprobar una nueva ley de emergencia que otorgue a su administración las facultades legales para implementar medidas extraordinarias que permitan frenar los contagios.

Hasta este lunes, El Salvador contabilizaba 8.027 casos confirmados de COVID-19 y reportaba más de 223 muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins.