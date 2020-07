El Salvador apuesta a donaciones de plasma convaleciente para tratar la COVID-19

SAN SALVADOR - La pandemia del coronavirus en El Salvador está poniendo a prueba la solidaridad, con llamados a que las personas que lograron vencer la COVID-19 donen un 15 por ciento de sus anticuerpos para los que luchan en los hospitales para recuperarse.

El especialista en laboratorio clínico Salvador García, responsable de uno de los centros recolectores de plasma, explicó detalles del proceso.

“Una persona que ya superó la enfermedad desarrolló unos anticuerpos que se encuentran en su plasma y nosotros vamos a hacer la extracción de estos anticuerpos para podérselos transfundir a una persona que aún está enferma, atravesando la enfermedad, y se le va a dar un soporte con este plasma”, dijo García.

El Salvador registra más de 8.500 casos confirmados de COVID-19, de los cuales unas 4.100 personas se han recuperado.

Sin embargo, como las donaciones son voluntarias y no hay remuneración, solo algunos se han presentado a compartir sus anticuerpos.

"Es una enfermedad bastante dolorosa. Algunos tenemos la posibilidad de recuperarnos y algunos no, y es por eso por lo que en empatía con las demás personas he decidido venir a donar”, dijo una voluntaria que no quiso revelar su identidad.

En medio de la disputa por un estado de excepción que pide el presidente Nayib Bukele y que no le aprueba el Congreso, la "plasmaféresis", como se le llama al procedimiento de anticuerpos, es un alivio para los enfermos en un momento en que el país registra su más alto número de contagios desde que comenzó la pandemia.