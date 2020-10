Envío a El Salvador completa la entrega de respiradores de EE.UU. en las Américas

Estados Unidos anunció el viernes que esta semana se completará su campaña de "entrega" de 3.487 respiradores a países de Latinoamérica y el Caribe, con un último envío de estos equipamientos a El Salvador, para así ayudar a hacer frente a la pandemia del COVID-19.

"¡Estados Unidos mantiene sus promesas! El envío de respiradores que salvan vidas a El Salvador esta semana completa el 100% de los 3.487 que el presidente Donald Trump prometió a los países de América Latina y el Caribe para luchar contra el COVID-19", informó el Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

El gobierno estadounidense no detalló la fecha de entrega, ni el número de ventiladores que forman parte del cargamento.

Al efectuarse la segunda entrega, el pasado 22 de agosto, la Embajada de EE.UU. en El Salvador informó que ese cargamento era una donación realizada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y que la primera entrega, que consistió en 250 aparatos, se realizó el 21 de mayo.

Los equipamientos están destinados a ser usados en 32 centros de salud de la red hospitalaria de El Salvador, de acuerdo al Ministro de Salud del país centroamericano, Francisco Alabí.

Thank you!



We are saving lives with those ventilators. Lots of lives!



Each one of them, worth everything in the world.



And we’ll be saving more. Thanks to God almighty, to our medical staff and to your generosity. https://t.co/kh2LRNDPCE