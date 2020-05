Controversia en Guatemala por envío de deportados de EE.UU. en medio de pandemia

CIUDAD DE GUATEMALA - El envío de deportados de Estados Unidos hacia Guatemala continúa, aunque el número se ha reducido significativamente. Prueba de ello es que la semana anterior únicamente llegaron dos vuelos con 30 menores migrantes no acompañados procedentes de Mesa, Arizona y San Antonio, Texas.

Los menores quedaron bajo resguardo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia para seguir el protocolo para revalidar que no vengan contagiados de COVID-19.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala asegura que ha apoyado al gobierno guatemalteco a través de exámenes de salud pública en varios puntos de entrada nacionales, como aeropuertos y cruces fronterizos, campañas de comunicación y, a través de un comunicado anticipa que en las próximas semanas llegarán aproximadamente un millón de dólares para apoyar más actividades de salud pública.

En el mismo comunicado expone que durante 2020, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala ha emitido más de 1.800 visas H-2 a ciudadanos guatemaltecos, de los cuales más de 550 ya han viajado a Estados Unidos para buscar oportunidades de trabajo legal y de esa forma mejorar la prosperidad del pueblo guatemalteco.

El albergue Ramiro de León Carpio recibe a migrantes guatemaltecos deportados de EE.UU.

Esta respuesta se da después de que el presidente Alejandro Giammattei indicara en un foro para el Centro de América Latina Atlantic Council, que Estados Unidos no ve a Guatemala como un aliado. “Eso de aliados con Estados Unidos no es cierto, Guatemala es aliado de Estados Unidos, EE.UU. no es aliado de Guatemala, no nos trata como un aliado” indicó el mandatario.

Para el analista Mario López, esta situación complica la relación entre ambos países que ha sido tensa en los últimos años derivado del incremento de migrantes irregulares que ingresan a Estados Unidos.

“Las relaciones siempre han sido tensas en un tema de seguridad, hablamos en un tema migratorio” aseguró López quien agregó que esta situación es algo que Guatemala no tiene el alcance para controlar, pues a Estados Unidos no le preocupa si va a deportar o no, más en esta condición de pandemia que ellos también están afrontando, indicó el analista.

Según cifras del gobierno guatemalteco, EE.UU. ha deportado más de 12.000 migrantes guatemaltecos desde comienzos del año 2020 hasta el mes de mayo.

Desde marzo a la fecha han entrado al país 3.949 guatemaltecos vía aérea procedentes de Estados Unidos, pero la cifra de enero y febrero sobrepasa los 4.000 deportados por mes, sumando en 2020 un total de 12.543 migrantes enviados de regreso a Guatemala vía aérea, según registros del Instituto Guatemalteco de Migración.