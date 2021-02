Blinken aborda las causas de las inmigración irregular con países del Triángulo Norte

SAN FRANCISCO, EE.UU. - El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, abordó, vía telefónica y por separado, las principales causas de la migración irregular proveniente de Centroamérica con los ministros de Relaciones Exteriores de Hondura y El Salvador.

En ambas llamadas, realizadas el viernes, según informó el Departamento de Estado, Blinken ratificó el compromiso de la Administración Biden de trabajar de la mano con ellos para crear oportunidades de desarrollo económico, y combatir la corrupción y la inseguridad.

De acuerdo con un comunicado divulgado por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, la conversación mantenida con la ministra de relaciones exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, giró en torno a “cómo una relación bilateral productiva entre Estados Unidos y El Salvador puede ayudar a abordar las causas fundamentales de la migración irregular”.

Además, Blinken le hizo hincapié a Tinoco en la necesidad de generar “oportunidades económicas, proteger y fortalecer las instituciones democráticas, eliminar la corrupción y mejorar el respeto de los derechos humanos, incluyendo al combatir la impunidad”, puntos que, según él, son primordiales para lograr “un futuro de paz y prosperidad en la región”.

Blinken también publicó en su cuenta de Twitter detalles de la llamada, y escribió que “Estados Unidos apoya a un El Salvador próspero con instituciones fuertes y transparentes”.

Salvadoran Foreign Minister @CancillerAleHT and I discussed the need to create an environment more conducive to economic opportunities & bolster accountability to reduce irregular migration. The U.S. supports a prosperous El Salvador with strong, transparent institutions.