La conmemoración de los Acuerdos de Paz vuelve a suscitar polémica en El Salvador

Con 63 votos, el Parlamento salvadoreño aprobó declarar el 2021 como “Año del Bicentenario de la Independencia de El Salvador y los Acuerdos de Paz”. El dictamen se da inmediatamente después que el presidente Nayib Bukele se negara por segundo año consecutivo a conmemorar la fecha y calificara a los Acuerdos de Paz de “negocio” y al conflicto armado como “una farsa”.

Las declaraciones del mandatario, dadas a través de su cuenta de Twitter, han causado polémica entre algunos sectores de la población y organismos internacionales. Bukele también reaccionó a la aprobación por parte del Parlamento, acusando a los legisladores que respaldaron la medida de estar "desesperados".

El 16 de enero de 2021 se cumplen 29 años de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a casi 12 años de guerra civil en El Salvador y que, según los archivos históricos del país centroamericano, costaron la vida de unos 75.000 civiles y dejaron 9.000 desaparecidos.

De acuerdo con algunos diputados salvadoreños, tanto el fin de la guerra como el día de la Independencia del país deben considerarse “efemérides… a fin de contribuir a fortalecer su significado en la población, potenciando los valores patrióticos, históricos, sociales y culturales”, citaron en un comunicado de prensa.

El presidente de El Salvador difiere de la importancia de la fecha y sus declaraciones han causado polémica y criticas tanto a nivel internacional como a nivel local. Uno de los organismos que reaccionó, fue el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, quien vía Twitter lamentó las declaraciones del jefe de Estado y denunció que éste ha atacado a los defensores de derechos humanos.

“El presidente de El Salvador pasó la semana del aniversario de los Acuerdos de Paz de 1992 caracterizando los acuerdos como una 'farsa' y un 'trato comercial' mientras atacaba verbalmente a defensores de derechos humanos, incluido el abogado principal de #ElMozote @davidemorDDHH” citó.

