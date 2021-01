Uruguay espera tener relación sólida con EE.UU.

MONTEVIDEO - El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, dijo que espera “fortalecer la relación” con la nueva administración estadounidense que lidera el demócrata Joe Biden.

Uruguay fue uno de los primeros países en reconocer la victoria electoral del presidente Biden, y tiempo atrás, el presidente Luis Lacalle Pou había dicho que uno de sus viajes al exterior será a Washington.

El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti ha expresado optimismo por la presidencia de Joe Biden en EE.UU.

El dos veces presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, (1985-1990 y 1995-2000), cree que la nueva política exterior de EE.UU. será “más abierta” y “más multinacional”. “Una mirada más referida a los cánones internacionales de la diplomacia”, espera Sanguinetti de Biden.

Desde la sociedad civil, Sofía, una joven estudiante de medicina, dijo a la Voz de América que Donald Trump fue un presidente “que no hizo guerras, pero no apoyó a las minorías de su país ni logró ver el racismo interno”. Agregó que “el presidente Trump no le hizo bien a Estados Unidos”.

Desde la academia se esperan cambios en el vínculo bilateral. El economista Ignacio Munyo, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, dijo que “es totalmente distinto un Estados Unidos de Biden que un Estados Unidos de Trump” en "múltiples aspectos, desde medioambientales a controles financieros”.

El analista internacional de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi, entrevistado por la Televisión Pública de Uruguay, opinó que las diferencias del Presidente Biden con Brasil, pueden ahora afectar al Mercosur.

“Imagino que el Mercosur se va a ver afectado porque vamos a demorar el poder reorganizarnos con Biden”, dijo Bartesaghi.