Sigue ascenso de muertes y contagios por COVID-19 en México

En México son ya 7.394 muertos reportados a causa de la pandemia de COVID-19. En su reporte más reciente, la Secretaria de Salud informó que hay más de 68.000 casos de contagio confirmados, cerca de 29.000 sospechosos y 14.000 activos.

En esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador calculó que un millón de empleos se perderán debido a la pandemia, pero aseguró que su gobierno creará dos millones de puestos de trabajo por medio de programas sociales y obras públicas.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario dijo que antes del coronavirus, había en México “20 millones 500.000 trabajadores”.

“En abril se perdieron 550.000 empleos, es decir nos quedamos como con 20 millones de trabajadores, un poquito menos”, explicó el presidente.

Agregó que hasta el 23 de mayo, se observa ya en mayo que ya no hay tanta pérdida de empleos. Calculamos que si en abril fueron 550.000 los empleos que se perdieron, ya para mayo van a ser alrededor de 400.000”.

“Yo tengo mi pronóstico de que con el coronavirus se van a perder un millón de empleos", declaró López Obrador.

Una persona llama por teléfono a un comercio cerrado por las medidas para frenar la pandemia de coronavirus en la Ciudad de México en mayo de 2020.

El presidente lamentó las actuales dificultades debido a la pandemia, lo que echó por tierra los resultados previos a la contingencia sanitaria: “tan bien que íbamos se nos presenta lo de la pandemia”, lamentó.

En cuanto a la situación de salud, las autoridades han reportado en los últimos días un incremento en los fallecimientos de entre 200 y 400 cada 24 horas. La zona metropolitana del Valle de México y el estado de Tabasco se encuentran en el pico de los contagios.

"Una epidemia larga"

Por su parte, el subsecretario Hugo López Gatell, portavoz gubernamental en la contingencia, advirtió que en algunas ciudades de México la pandemia podría extenderse hasta octubre.

“Preparémonos para una epidemia larga”, advirtió.

El funcionario definió que “larga” quiere decir que las curvas epidémicas de distintas ciudades y estados en el país se van a estar presentando durante junio, julio, algunas se prolongarán hasta agosto y quizá algunas hasta septiembre u octubre.

“Sobre todo en las dos mayores ciudades, después de la Ciudad de México, que todavía no tienen una transmisión activa o tan activa: Guadalajara y Monterrey”.

Acerca de estos dos últimos centros urbanos, López-Gatell añadió que es posible que cuando entren más tardíamente, y dado que son poblaciones grandes, la epidemia se proyectará prácticamente hasta septiembre y quizás octubre.

Recordó que en octubre empieza la temporada de influenza y advirtió: “no está garantizado, pero es probable que con la llegada de la influenza también pudiera reemerger la COVID-19.”

Otra vista de grupos de personas en la Ciudad de México en mayo de 2020, algunos manteniendo la distancia social.

“El reto es importante, porque nuevamente la ocupación hospitalaria puede estar ahora combinada con personas que tienen infección respiratoria aguda grave causada por influenza y quienes la tengan por COVID-19”, explicó.

También a una semana de que concluya la jornada nacional de Sana Distancia e inicie el funcionamiento de semáforos sanitarios por región del país, se ha registrado una mayor movilidad en la Ciudad de México y municipios intranquilos, a pesar de que se atraviesa el momento más crítico.

López Gatell comentó que “en este tema nosotros no consideramos que la gente no quiera entender o que la gente no le preocupe.

“Lo que identificamos”, señaló, y así lo habíamos predicho en la fase de la preparación en enero, las sociedades tienen un límite de resistencia a medidas de restricción de la movilidad (...) restringir la movilidad implica no poder ir a trabajar, implica que quien vive al día no tiene un salario y tiene que conseguir su sustento”.