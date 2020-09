El secretario de EE.UU. Mike Pompeo se reúne con el presidente Duque en Bogotá

BOGOTÁ - El presidente de Colombia, Iván Duque, recibió en la mañana del sábado en la Casa de Nariño al secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, donde adelantarán una reunión enfocada, entre otros temas, en la situación de los migrantes venezolanos.

Duque informó a través de su Twitter, un poco antes de las 10 de la mañana (hora local), que recibió al diplomático estadounidense en la casa presidencial, en Bogotá.

"Estamos reunidos revisando temas de interés para los dos países, como la reactivación y desarrollo económico, seguridad regional y lucha contra narcotráfico, entre otros", tuiteó.

La presidencia Colombia confirmó que Pompeo está acompañado por el embajador de EE.UU. en Colombia, Philip Goldberg; el subsecretario de Estado para Recursos Energéticos, Francis Fannon; el secretario adjunto interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak; el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Cale Borwn, y el ministro consejero de la embajada, Mark Wells.

La delegación colombiana está integrada por la canciller Claudia Blum; la jefa de gabinete de la presidencia, María Paula Correa; el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo; el ministro de Energía, Diego Mesa; el ministro de comercio, José Manuel Restrepo; el Consejero para Estabilización y Consolidación, Emilio Archila; el Consejero para asuntos económicos y transformación digital, Víctor Muñoz, y el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín.

El secretario Pompeo informó en la noche del viernes por su cuenta de Twitter que aterrizó en Bogotá: "Colombia es un aliado clave en el hemisferio occidental y espero seguir ampliando nuestra relación sólida y duradera".

We've arrived in Bogota. Colombia is a key ally in the Western Hemisphere, and I look forward to building on our strong and enduring relationship. pic.twitter.com/Gwt9oSlaE0