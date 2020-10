México: AMLO defiende política energética ante congresistas de EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO - - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió el trato preferencial de su gobierno a las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad, tras preocupaciones expresadas por congresistas estadounidenses.

Un grupo de 43 congresistas estadounidenses expresaron en una carta al presidente Donald Trump su preocupación por la política energética del gobierno mexicano, al considerar que podría significar una amenaza para empresas de Estados Unidos y socavar el espíritu del tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC).

La carta, fechada el 22 de octubre, dice que hay informes que muestran que el presidente mexicano está dando un trato regulatorio preferencial a la petrolera estatal Pemex y retrasando o cancelando permisos para firmas energéticas estadounidenses.

La carta señala que en un memorando recientemente filtrado, López Obrador instó a los reguladores mexicanos a utilizar todos los medios disponibles para proteger a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la compañía estatal de electricidad, según informó Reuters.

"Estos esfuerzos violan y contradicen el espíritu, sino la letra, del TMEC, un acuerdo entre cuyos objetivos principales son promover el crecimiento entre los países participantes", dice la carta.

López Obrador responde a legisladores estadounidenses

Desde la central termoeléctrica “José López Portillo”, en el municipio fronterizo de Piedras Negras, Coahuila, López Obrador aclaró el sábado que en el T-MEC quedó establecida la soberanía energética de México y no hay ningún acuerdo con Estados Unidos y Canadá en esta materia.

“Leía yo que en su desplegado decían algo que debería de ser motivo de satisfacción, y que para mí es un timbre de orgullo; decían: ‘El Gobierno de México está empeñado en proteger a la Comisión Federal de Electricidad’. ¿Cuál es la función, entonces, del gobierno? ¿Proteger los intereses privados?”, dijo López Obrador.

“No, los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos. A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles, y por eso tengo que defender el interés público, no el interés de particulares”, agregó.

López Obrador, quien asumió el cargo en diciembre de 2018, ha dicho que gobiernos anteriores encabezados por políticos corruptos habían sesgado el mercado energético mexicano a favor de intereses privados a expensas del público.

En tono enérgico, el presidente dijo el sábado que es una vergüenza que este tipo de empresas, que ahora se dicen engañadas, se quejen, cuando deberían estar ofreciendo disculpas por las atrocidades que cometieron durante el período neoliberal, cuando se privilegió a la iniciativa privada con el sofisma de las energías limpias.

López Obrador dijo además que, en defensa del interés público, podría enviar una nueva iniciativa de reforma energética a la legislatura mexicana.