México y Brasil aún no felicitan a Biden por la victoria electoral

Los mandatarios de los dos países más grandes de América Latina, México y Brasil, han guardado silencio, mientras el resto de líderes mundiales han felicitado al presidente electo de EE.UU. Joe Biden.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó que será hasta que concluya legalmente el proceso electoral en Estados Unidos cuando felicite al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

En una conferencia de prensa en Tabasco, el jefe del ejecutivo mexicano argumentó que en su momento, en el 2006, él sufrió de “las cargadas” cuando todavía no se terminaban de contar los votos y ya gobiernos extranjeros reconocían a Felipe Calderón. “Vamos a esperar a que se terminen de resolver todos los asuntos legales, no queremos ser imprudentes, es un asunto de urbanidad o de decencia o prudencia política”, dijo Obrador. Aclaró que no tiene conflicto ni con Donald Trump, ni con Joe Biden y que tiene “muy buena relación con los dos candidatos".

Líderes de América Latina felicitan a Joe Biden Los mandatarios de países como Colombia, Honduras o Chile, no tardaron en felicitar al demócrata Joe Biden por los resultados electorales.

"El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros y le agradecemos porque no ha sido injerencista. Con el candidato Biden lo mismo, lo conozco desde hace más de 10 años, le presenté una carta dándole a conocer el por qué de nuestro movimiento, hablamos de la política migratoria, de modo que no hay malas relaciones”, agregó. La postura del presidente López Obrador causó controversia, sobre todo entre políticos de oposición que consideran que el mandatario debió felicitar a Joe Biden.

Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro de Brasil, cercano a Trump, no ha expresado opinión alguna sobre la derrota del mandatario estadounidense, que aspiraba a un segundo mandato.

Bolsonaro y sus hijos — que como los hijos de Trump tienen un papel en la escena política — parecen estar activamente incómodos con el resultado de las elecciones de Estados Unidos. El presidente brasileño había expresado anteriormente esperanza en la reelección de Trump.

Su hijo, el congresista Eduardo Bolsonaro, publicó imágenes en redes sociales en las que cuestionaba cómo los votos de Biden subían tan rápido hacia el final del conteo, mientras que los de Trump no lo hacían. El joven Bolsonaro también cuestionó la decisión de las cadenas de televisión de cortar el discurso de Trump el pasado miércoles en el que hacía acusaciones de fraude, y la calificó como un ataque a la libertad de expresión.

Escuche México: Reacciones Biden-Harris

Un alto funcionario de la embajada de Brasil en Estados Unidos, que no puede identificarse por temor a represalias, dijo que los funcionarios brasileños temen que las palabras de Bolsonaro o de sus hijos puedan desestabilizar la relación entre ambos países.

Funcionarios de la presidencia, que no estaban autorizados a hablar oficialmente, dijeron que Bolsonaro ha estado adoptando un tono más pragmático, al menos desde el miércoles, siguiendo la orientación de sus asesores.

A principios de la semana, algunos elementos de la oficina de Bolsonaro creían en una victoria de Trump, pero desde entonces, el personal diplomático ha hecho contacto con la campaña de Biden.

[Con la colaboración de Sara Pablo, en México, y AP]